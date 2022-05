La saison estivale est objectivement très importante dans la vie économique de la wilaya de Tizi-Ouzou. Deux communes se trouvent sur le littoral avec un potentiel touristique inestimable. Azeffoun et Tigzirt regorgent d'atouts à même de constituer une destination touristique par excellence. Des plages dorées, des sites archéologiques et des sites historiques pour un tourisme culturel sont dispersés dans les deux communes. Ce potentiel, pouvant être exploité par des moyens modernes, attire déjà, à l'état rudimentaire, des millions de visiteurs, chaque année. Afin de s'enquérir des préparatifs pour la prochaine saison estivale, le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi s'est rendu sur place, cette semaine en compagnie des responsables concernés. Un programme très chargé était au menu, au vu de l'importance de cette saison pour l'activité économique des deux communes en particulier et de la wilaya en général. Préparer une saison estivale, selon la définition classique, consiste à rendre tous les moyens nécessaires opérationnels pour une bonne saison.

Optimiser les aptitudes d'accueil, améliorer les capacités des deux villes en eau potable et surtout préparer les bonnes conditions au niveau des plages sont des facteurs importants pour la réussite de la saison estivale. Toutefois, il semblerait que d'autres volets inhérents au développement d'une industrie touristique au sens moderne du terme n'ont pas été soulevés à l'occasion de la venue du chef de l'exécutif. Occasion propice d'ailleurs afin de permettre une nouvelle approche de ce volet. Selon de nombreux habitants de la ville de Tigzirt, beaucoup reste à faire pour développer une véritable activité touristique. Ils soulèveront ainsi l'impérieuse nécessité de mettre au point un nouveau plan de circulation, durant la saison estivale. Un plan réclamé depuis longtemps par les citoyens et les commerçants. En vain. Chaque été, les touristes souffrent le martyre à cause de ce volet défaillant, faisant perdre à la cité antique un nombre impressionnant de visiteurs dissuadés par une première venue infernale. L'autre point, aussi vital mais qui n'a pas retenu assez l'attention, a trait au transport.

En effet, des jeunes proposent un travail de coordination entre les agences de voyages et les transporteurs privés pour permettre aux touristes de découvrir les sites historiques et antiques disséminés à des kilomètres aux alentours. Des agences de voyages pourraient, en effet, proposer des circuits organisés aux touristes, car les sites antiques n'existent pas uniquement à Tigzirt, mais aussi à Iflissen commune distante de plusieurs kilomètres, à Mizrana et Boudjima, situées à une vingtaine de kilomètres mais qui peuvent constituer des destinations touristiques, pour leur potentiel. Ce volet, affirment nos interlocuteurs, peut être satisfait avec la bonne volonté et la coordination de l'Assemblée populaire communale, les organismes concernés, les transporteurs et les agences de voyages.

Par ailleurs, comme les touristes ont besoin d'animer leur séjour, ajoutent nos interlocuteurs, il est inconcevable que ces derniers, venant généralement en famille, soient obligés de rentrer avec le coucher de soleil. Les soirées des deux villes, durant cette saison doivent être animées d'art et de culture. Une organisation artistique et culturelle qui devrait être confiée à des agences spécialisées ans l'événementiel, explique bon nombre d'artistes qui ne demandent qu'à être impliqués afin d'offrir aux touristes des séjours de rêve.L'intérêt accordé par le wali de Tizi-Ouzou à ce secteur est, d'ailleurs, un gage de réussite, pour peu que les vrais problèmes soient posés et les solutions les innovantes soient proposées.