Tigzirt et Azeffoun préparent la saison estivale entre espoir et appréhension. Le soleil de ces derniers jours annonce l'arrivée imminente de la saison estivale. Les deux villes du littoral de la wilaya de Tizi Ouzou se préparent déjà pour d'abord, rattraper le retard accusé durant les deux années précédentes à cause de la pandémie de Covid-19, mais aussi pour mettre à profit les trois prochains mois afin de renflouer les caisses des collectivités et des commerçants. Le topo est d'ores et déjà donné avant même l'ouverture officielle de la saison estivale par les pouvoirs publics.

Au chapitre des pouvoirs publics, il convient de signaler que de ce côté, aucun signe ne vient annoncer une probable arrivée de la saison estivale à Tigzirt comme à Azeffoun. L'expérience du passé nous a appris que ces derniers ne se manifestent que pour annoncer le nombre de plages ouvertes et autorisées à la baignade. Pis encore, les travaux de réfection des routes et des trottoirs de ces villes sont réalisés en pleine saison estivale causant d'énormes désagréments aux visiteurs. Le plus intéressant se passe du côté des commerçants qui s'organisent comme ils peuvent pour profiter de cette manne financière apportée par les estivants.

En effet, une tournée à travers cette corporation met en évidence beaucoup d'optimisme pour cette année. De nombreux commerçants tablent sur le retour des Algériens vivant à l'étranger. «Nous espérons que les émigrés seront parmi nous cette année. Ce sont eux qui font vivre nos commerces durant la saison estivale», affirme un commerçant de la ville de Tigzirt. D'autres commerçants expliquent que leurs activités ne sont rentables que durant ces trois mois de la saison estivale. Chose pour laquelle, ces derniers souhaitent voir les horaires d'ouverture aménagés. « Nous souhaitons que l'activité se maintienne jusqu'à des heures tardives de la nuit. Les autorités peuvent organiser des activités culturelles et artistiques pour maintenir les gens dehors et permettre aux commerces de fonctionner au maximum», préconise un autre commerçant.

En fait, les commerçants sont unanimes à espérer que les émigrés puissent rentrer dans leur pays. Leur apport financier durant leur séjour est prépondérant pour les commerces, surtout en ces temps de crise financière qui a laminé les bourses des citoyens vivant en Algérie. «Ce sont les émigrés qui dépensent le plus. Les estivants locaux n'ont pas les moyens suffisants pour faire fonctionner l'activité commerciale», explique un autre restaurateur à Azeffoun.

Enfin, les commerçants n'ont pas omis d'appeler les autorités locales à préparer la saison estivale concrètement et non seulement via des communiqués déconnectés de la réalité. Durant la dernière décennie, affirment-ils, la ville de Tigzirt notamment, a fonctionné avec un plan de circulation complètement inefficace. Dès l'arrivée des premiers estivants, les embouteillages bloquent tous les accès à la ville.

«Comment voulez-vous attirer les estivants alors que l'année passée, on a vu des visiteurs passer une demi-journée pour rentrer en ville et une autre demi-journée pour en sortir?», dénonce un commerçant.