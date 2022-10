Cet espace est suivi et apprécié par toutes les robes noires, là où elles exercent dans la sérénité. Disons que les magistrats travaillent là où le besoin se fait sentir. C'est pourquoi une tristesse sans égal, nous prend à la gorge, quand un incident est relevé, au cours d'une audience chahutée, par, d'une part, l'entêtement du représentant du ministère public, tout imbu de sa personne, mais ignorant, les us et coutumes des magistrats «debout», notamment, la retenue nécessaire à tout magistrat, qui est tenu de ne jamais s'énerver, quel que soit le motif, car dans ce domaine seul le président peut faire une remarque relative à la conduite d'une audience. En effet, la loi a donné uniquement au président de l'audience, le pouvoir de la police de l'audience. C'est pourquoi, tout procureur n'a pas à faire de remarques déplacées, à tout moment!

L'incident met souvent un irascible juge du siège et un conseil, ne détenant pas toujours la vérité. Un wocad a eu une prise de bec avec un parquetier.

L'escarmouche tourne à l'avantage de l'avocat grâce à son métier et à son savoir- faire, certes, mais beaucoup plus à sa politesse et à son doigté dans l'intention d'expliquer, sans s'énerver, outre mesure. Et cela, beaucoup de magistrats le savent, ce qui évite à l'avocat d'Alger, les haut-le-coeur des magistrats! Bien sûr, ce choix a été effectué, de manière à s'éloigner de tout malentendu avec les uns et les autres. Mais nos vaillants juges ont toute notre gratitude, alors que les autres robes noires ont droit au simple bonjour, pourvu qu'elles aillent au bout de leur boulot, à savoir, rendre justice dans l'esprit du sens du mot, simplement!