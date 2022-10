La cour d'Alger a condamné, hier, à six ans de prison ferme, l'ex-directeur général (DG) de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (Sgsia), Tahar Allache, poursuivi dans des affaires de corruption. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) avait condamné, en première instance, Tahar Allache à une peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de DA avec confiscation de tous les avoirs et biens saisis sur ordre du juge d'instruction. L'ex-DG de la Sgsia, à qui il a été mis fin à ses fonctions en mai dernier, a été condamné pour «dilapidation de deniers publics et abus de fonction pour obtention d'indus avantages, notamment lors de la réalisation et de la gestion de l'aéroport international d'Alger». Dans la même affaire, le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) avait requis contre Tahar Allache une peine de 15 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million DA.