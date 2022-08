Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, se démène, depuis son installation dans les bureaux feutrés d'El Biar (Alger), à redonner du jus a ses collaborateurs. Ayant opté pour un personnel relativement «panaché» qui allie les jeunes cadres aux dents longues, aux anciens magistrats qui travaillent avec les armes que les anciens ont laissées, en partant en retraite, en sa qualité de magistrat-administrateur- organisateur, tente d'obtenir le maximum des éléments triés sur le volet, en vue d'avoir une nette idée de la vision qu'il s'est toujours faite de la justice. Il faut préciser tout de suite qu'Abderrachid Tabi n'est pas n'importe qui et qu'il faudrait se lever avec le premier chant du coq, pour essayer de l'avoir! Ce n'est pas un grand partisan de réunions stériles, sans objet, quant aux manigances propres aux coups bas des magistrats d'un autre temps!

Toutes les recommandations diffusées après les réunions, sont scrupuleusement suivies par l'équipe en place, dont les membres sont comptables devant le ministre, en personne, qui gère très bien les personnels du ministère, qu'il vient de mettre en place!

Les tribunaux d'Alger, en cette fin août 2022, tout comme le reste de la magistrature, tournent au ralenti, surtout les audiences pénales, au grand dam des détenus dont certains ont dû rendre les armes, par des renvois nécessaires, car les inculpations et les accusations étaient en bronze!

Il n'empêche que les justiciables s'étaient contentés de ce que les juges du siège avaient sous la main, en ajoutant une déroute de la modernisation, pour essayer de rendre un tant soi peu, justice!

Pourtant, la modernisation, tout comme les moyens généraux et les finances, semblent tourner à merveille, mais sur le terrain, ils donnent une incompréhensible et méchante impression. Sur un autre plan, le ministre, tente, devant un public non initié, de forcer le respect, pour ne pas écrire l'admiration, en étant sur tous les fronts.

Tous les matins, à la cour d'Alger, devant le guichet unique, ou dans les couloirs du parquet, au 7ème étage, de longues files d'intenables justiciables, attendent d'être reçus par qui de droit, pour poser leurs problèmes!