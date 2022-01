AAbderrachid Tabi, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a décidé d'une sortie sur le terrain, à l'est du pays, à la cour de Khenchela, précisément. Nous ignorons le pourquoi de cette visite, au mois de janvier 2022, et dans une région où nous retrouvons, outre les cours d'Oum El Bouaghi, de Tébessa, et de Batna.

Ces cours sont traditionnellement, jumelles sur les plans géographique, sociologique, et humain. Qu'a donc pu dire aux magistrats de ces cours, ou du moins à leurs chefs de cour, si l'on prenait en considération, les problèmes que connaissent celles-ci. Le manque flagrant de juges et de procureurs, ou encore de greffiers, vient s'ajouter aux nombreux manques que Tabi, prendra en considération, une fois rentré à Alger! Khenchela est une cour née d'un mélange de morceaux des cours d'Oum El Bouaghi, de Batna et accessoirement, de la cour de Tébessa, qui avait, à l'époque, des daïras, entre autres Mahmel, qui relevaient de la wilaya des «Lememchas»!