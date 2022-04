Comme tous les ministres animés de bonne volonté, Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a commencé son boulot sur la plante des pieds. Non pas que ce monsieur ne sache pas par où débuter son action, mais, il cherchait à savoir par où commencer son travail. Un travail qui demande et exige même d'employer beaucoup de jeunes responsables, à l'énergie débordante, armés d'une foi inébranlable, sans calcul, ni arrière-pensée, et surtout d'aller au feu, comme leur intègre, compétent et très courageux boss peut en donner l'exemple. Là, où des fonctionnaires dignes de la magistrature, font marcher les affaires courantes, tant bien que mal, vous trouverez, c'est sûr et certain, des énergumènes, prêts à tout ce qui pourrait gripper la machine judiciaire. La machine judiciaire, que d'autres indéboulonnables fonctionnaires, infiltrés par on ne sait quelle institution, de sinistres individus, parachutés on n'en saura jamais d'où, font tout pour désarmer les gens utiles à la justice, une justice littéralement ligotée par les pratiques et les excès du défunt «parti unique» et autres parasites tournant et tournoyant dans les airs et éclaircies du beau ciel bleu d'El Biar (Alger) où se trouve précisément, le siège du ministère du plus puissant et supposé respecté ministère de souveraineté, à savoir celui de la Justice! Et s'il y a bien une personne qui connaît les coins et recoins de ce ministère, c'est bien Abderrachid Tabi, l'actuel patron de la chancellerie! On ne nous a jamais informé sur les réelles intentions de Tabi, quant au profond coup de plumeau à donner, mais connaissant les capacités de ce type de responsable, qui bosse plus de treize heures par jour, parions que d'ici à la prochaine rentrée judiciaire, tout rentrera dans l'ordre, si toutefois, un tout petit menu mouvement gouvernemental, déstabilisant, donc catastrophique, et dévastateur, ne vienne mettre fin aux fonctions et profondes visées du salutaire redressement, de notre magistrature, via Abderrachid Tabi, l'actuel brillant et discret, ministre de la Justice!