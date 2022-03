Pour ceux qui connaissent Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ils savent très bien, que ce monsieur est très sérieux dans ses propos lorsqu'il parle, il n'oublie jamais, qu'il est avant tout magistrat. Et un magistrat, est ligoté par le serment de servir en toute intégrité et franchise! Face aux élus nationaux, il expliqua sans trop forcer, que le décès à l'hôpital de Annaba, d'un détenu, est survenu à la suite d'un jeu qui a mal tourné»! «Il sautait sur des codétenus et à un moment, il dévia et chuta sur la colonne vertébrale. Ses proches avaient refusé de le prendre avant de savoir la vérité, si, par malheur, il aurait succombé à de la maltraitance! Ils avaient entièrement raison! Il rendit l'âme chez nous! Le plus simple était de rendre compte, de la manière dont il est décédé. L'autopsie démontra qu'effectivement, la mort est survenue par accident. Ils prirent alors leur enfant, en étant sûrs des conditions dans lesquelles il a rejoint l'Eternel. Cela dit, il n'est pas question de couvrir les bévues! Tout manquement à la responsabilisé de chacun, sera payé cash!» L'administration des structures pénitentiaires, est entièrement responsable de la sécurité des détenus, ce qui n'a pas été le cas, il y a près d'un mois, dans la prison d'Arles (France) ce pays champion de TOUT, où on n'a pas entendu BHL, l'exécrable planteur de «sinistroses», appeler à une intervention étrangère pour sauver les pauvres Corses de la répression française! Heureusement, qu'Yvan Colonna, ce détenu n'a connu, la mortelle raclée, le coma, l'agonie et la mort, en taule de l'ancienne Gaule, sinon, hou là là! Mais, mort en France, silence, circulez, y a rien à voir! On appelle au calme, et c'est le gentil Emmanuel Macron, le président français qui est sous la pression des négociations avec les indépendantistes corses, et des ministres, sauf Dupont-Moretti, le ministre de la justice, garde des Sceaux, qui l'ont fait! Allez comprendre quelque chose!