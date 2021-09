Ce triste et poignant témoignage s'est déroulé dans la vaste salle d'audience de la cour de Tizi-Ouzou où étaient jugés 14 accusés dans une brutale et malheureuse histoire d'un sanglant et lâche rapt d' un homme d'affaires connu et apprécié dans la région. Une région où le défunt M'hand, rendait mille et un services sans contre- partie! Parmi les accusés, il y en avait un, qui n'était pas bien du tout, à cause de son néfaste rôle dans l'affreuse opération, qui a suivi le rapt! Un père de famille qui a été pris en flagrant délit par les ser-

vices de sécurité, accusé de complicité de rapt pour avoir «loué» son domicile aux ravisseurs assassins, durant tout le temps qu'avait duré le kidnapping. À un moment donné de l' interrogatoire, Farida Bouamrane, la vaillante présidente du tribunal criminel posa la bonne question relative au prix de la location de son domicile aux bandits et eut une réponse édifiante, quand le gus annonça la somme déboursée pour un petit domicile: «N' est-ce pas un peu trop pour une location d' un deux pièces-cuisine seulement?» cracha, entre les dents, la magistrate qui va être carrément «avalée» par la réplique du vieil et démonté accusé:

- A dire vrai, le prix n' était pas seulement celui de la location, mais aussi pour mes filles qui devaient tenir une chaude compagnie aux accusés, au moment de leur repos! Il y eut un léger brouhaha qui envahit momentanément la salle, à telle enseigne qu'un proche de l'accusé, quitta précipitamment la salle et la cour pour son chez-soi, couvert probablement de honte! Le tout prononcé par l'accusé qui venait de reconnaître sur un ton normal, comme s'il discutait d'un repas de famille, la location de ses filles à des bandits sans foi, ni loi! Et il n' y avait dans l' intonation, ni regret, ni sanglot, ni encore moins de larmes...

-- C'est terrible! Reprend la juge, dont le vif long regard, lancé en direction de l'accusé, traduisait, outre le dégoût contre de telles pratiques, l'appréhension de Bouamrane, la magistrate sur le devenir de ces filles, laissées au féroce appétit des prédateurs, avides amateurs de chair fraîche, alors que le père est à l'ombre, pour 18 mois d'emprisonnement ferme, pour «complicité de rapt»! Et la présidente du tribunal criminel de presque s'énerver en posant l'ultime question: «Vous n'aviez pas pensé, un seul instant, qu'en procédant ainsi, que vous alliez souiller votre propre sang? C'est terrible et terrifiant!» lança Farida Bouamrane, la juge, avant de mettre le dossier en examen, devant une assistance mal remise de l'info de l'accusé dont elle ne gardera que la location de ses filles à des bandits-assassins d'un bienfaiteur!!