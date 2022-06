Jeudi 23 juin 2022, sera, pour les accusés, inculpés et leurs familles la journée bénie qui verra, en principe, un verdict définitif, surtout si le ministère public ne «casse» pas la sentence du trio de juges et des quatre jurés, menés par l'admirable et jeune Naïma Dahmani, la discrète juge du siège de l'audience criminelle. Ces poursuites et tracas de 2011 à 2016, ont été un désastre psychologique, et physique, (demandez donc à Med Méziane, l'ex-P-DG de Sonatrach et à ses deux gamins!

Pour les accusés et inculpés et leurs familles, ces moments fous ont laissé une empreinte indélébile chez eux, allant pour certains d'entre eux, jusqu'à penser au suicide pour éviter l'affront de sévices physiques et moraux, rien que pour avoir des aveux, sur les «prétendues-louches» activités de leur chef, en l'occurrence Chakib Khelil, alors puissant patron de Sonatrach, puis ministre de l'Energie et des Mines, avant qu'il ne s'aperçoive qu' «ils» ont en, après... lui...

Tout seul! «Je n'ai pas voulu intervenir durant l'instruction de mes collègues et collaborateurs, considérant le travail policier comme un boulot régulier!», avait-il sereinement confié à une chaine tv, avant de déclarer, amer et déçu: «J'ai senti l'odeur de «puanteur lorsque j'appris que les collègues suspects, connaissaient de multiples difficultés, durant les interrogatoires!».

En évoquant les accusations, notons entre autres, un contrat portant sur la réalisation du gazoduc devant relier l'Algérie à l`Italie par l'île de la Sardaigne, projet non encore lancé, faut-il le souligner!