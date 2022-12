La direction de la distribution de l'électricité et du gaz, agence de Dar El Beïda (Alger) a annoncé dimanche, dans un communiqué, le lancement du service de vérification gratuite du réseau de gaz des logements de ses abonnés, dans le cadre d'une opération lancée par Sonelgaz en prévision de l'hiver 2022-2023.

Dans son communiqué, la direction de Dar El-Beïda a annoncé «le lancement du service de vérification gratuite du réseau de gaz des habitations, à la demande de ses clients, en prévention des risques d'intoxication au monoxyde de carbone».

Aussi, invite-t-elle ses abonnés relevant de la circonscription administrative de Dar El Beïda, qui souhaitent faire vérifier le réseau de gaz de leurs logements, à appeler le 3303 afin que les services de distribution puissent prendre les disposition nécessaires et envoyer une équipe spécialisée pour ce faire.En cas de problème sécuritaire, il sera procédé à la réparation de la panne et le client sera informé des règles de sécurité et techniques à observer.

La direction de distribution de l'électricité et du gaz, agence de Dar El-Beïda, appelle ses clients à la responsabilité, les invitant à signaler toute fuite via le numéro vert précité ou auprès de l'une de ses sept agences commerciales (Mohammadia,

Dar El Beïda, Bordj El-Bahri, Bordj El Kiffan, Bab Ezzouar, Dergana et Aïn Taya).