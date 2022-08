Le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, a, dans un entretien accordé au journal arabophone Echourouk, affirmé qu'il n' y aura pas d'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz. «Notre priorité est l'amélioration du service public, la question des tarifs est du ressort de l'Etat et de la commission de régulation de l'électricité et du gaz», a-t-il souligné. Il a évoque, en outre, la mise en place d'un plan spécifique pour la période estivale où les équipes de Sonelgaz seront mobilisées pour éviter les désagréments des coupures en électricité.

«Le processus de réorganisation globale du groupe Sonelgaz nous a contraint de geler les recrutements pour une période d'au moins deux ans dans le but de revoir la politique des ressources humaines du groupe», a-t-il fait savoir, soutenant que «le groupe s'est engagé en priorité à préserver les acquis des travailleurs... ».

«Cette opération de restructuration globale vise à rationaliser les dépenses, aboutir à des synergies de coûts, accroître l'efficacité de l'exercice des différents métiers et mutualiser toutes les ressources en vue de construire des entités plus robustes, créatrices de valeurs ajoutées et capables d'assurer leur capacité de développement économique sur le long terme. Il a été décidé dans le même sillage de restructurer la holding Sonelgaz pour lui permettre d'exercer plus efficacement son rôle de contrôleur opérationnel, mais encore de se recentrer sur ses métiers- de bases et de réorganiser les sociétés de services et d'industrie. Toutes ces opérations, entreprises depuis janvier 2022, ont permis de réduire considérablement le nombre des sociétés filiales de Sonelgaz qui passe de 26 sociétés au 31 décembre 2021 à, actuellement, 14 sociétés détenues à 100% et gérées directement par la holding et de 12 sociétés en participations avec des tiers. Pour rappel, le groupe détenait 44 sociétés en 2017, y compris les filiales en partenariat et les participations.

Il a indiqué que «la production globale d'électricité de l'Algérie qui dépasse actuellement 24.000 mégawatts, atteindra 30 000 mégawatts à l'horizon 2030». «La capacité exploitée durant toute l'année, ne dépasse pas 14.000 mégawatts», a-t-il souligné, relevant que cet excédent est «conjoncturel». il s'est engagé à accompagner le développement économique et de satisfaire la demande d'alimentation en énergie électrique et gazière des zones industrielles et agricoles dans les différentes wilayas du pays». Il a indiqué que l'exportation de 500 mégawatts d'électricité s'effectue depuis plusieurs années et sans interruption vers la Tunisie. Concernant l'Italie, «il est encore prématuré de parler d'exportation car avant cela il faut commencer par réaliser une étude relative à la pose d'un câble sous-marin long de 240 km et puis s'atteler à chercher des sources de financement pour ce projet». S'agissant de la Libye, il est possible d'exporter l'excédent d'énergie électrique vers ce pays via la Tunisie. Le projet n'est pas récent puisque les deux parties étudient depuis 2017, la possibilité d'un raccordement électrique de haute tension entre l'Algérie et la Libye à travers la Tunisie pour exporter l'énergie algérienne et offrir les services de Sonelgaz à travers ces lignes déjà existantes. L'autre perspective, et non des moindres, envisagée par le groupe est la «digitalisation» de toutes les activités du groupe pour le doter d'une autonomie sur ce plan. Il a évoqué la dotation du groupe par une direction des systèmes d'information grâce à la création de la filiale Elit (El Djazaïr Information) qui avait pour objectif d'offrir des systèmes d'information de type ERP (Entreprise Ressource Planning).

Concernant les créances détenues auprès de sa clientèle et estimées, il a précisé que le montant des créances du Groupe public a «quadruplé» depuis le début de la pandémie de la Covid-19 pour atteindre les 214 milliards de dinars, ce qui impacte l'équilibre financier du groupe».