La Société nationale de distribution d'électricité et de gaz (Sonelgaz) au niveau de la nouvelle ville d'Ali Mendjeli vient d'achever les travaux de réalisation de deux sources d'électricité à moyenne tension au niveau de la commune d'Aïn Smara. Les unités de la société ont également réuni toutes les conditions pour l'installation de pas moins de neuf cellules électriques à l'Unité de Voisinage (UV) 17 à la nouvelle ville d'Ali Mendjeli et au pôle urbain de Massinissa dépendant administrativement d'El Khroub. La société a, également, réalisé un transformateur électrique avec tous les équipements au niveau de l'UV-6. L'objectif est de moderniser et d'assurer la continuité du service. Pour cet ensemble de réalisations, l'enveloppe financière a été évaluée à 7,164 milliards de centimes. La même société devrait, aussi, entamer la deuxième tranche du programme tracé dans la stratégie visant à en finir avec les problèmes des coupures. Cette stratégie prévoit «le remplacement des anciens réseaux avec de nouveaux plus efficaces», a indiqué la responsable de la cellule de communication qui précise qu'il s'agit «de remplacer trois transformateurs électriques de dix à trente kilovolts à El Khroub et à Aïn Abid». À noter que certains réseaux à basse tension sur une longueur de réseau estimée à quinze kilomètres ont aussi fait l'objet d'une opération de réaménagement. Cette opération a touché les communes d'El Khroub, Aïn Abid et la circonscription administrative d'Ali Mendjeli. L'enveloppe financière réservée à cette opération est évaluée à 4,8 milliards de DA. Sur un autre registre, la même société a lancé des opérations d'entretien pour renforcer le réseau électrique et à préserver son efficacité, afin d'éviter toute perturbation dans la distribution de l'énergie dans les différentes communes du territoire de l'activité de la direction. Les programmes de la société entrent dans le cadre de la concrétisation de la stratégie de développement et de soutien aux réseaux électriques concernant l'année en cours.