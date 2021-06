Oran. Les services en charge de la surveillance des examens du baccalauréat ont enregistré six cas de fraude et de triche. «Ces derniers font l'objet de mesures administratives et judiciaires», a-t-on appris. Alors que les épreuves du baccalauréat se poursuivaient, le tribunal de Mascara a ouvert le procès d'une affaire peu ordinaire. Il s'agit de deux candidats à l'épreuve de fin du cycle secondaire qui ont été traduits par-devant le parquet, jugés, reconnus coupables de tricherie et condamnés à une peine de 18 mois de prison ferme assortie d'une amende de 100.000 dinars.

C'est ce qu'a indiqué le parquet de ce tribunal, dans son communiqué, soulignant que «les éléments du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mascara ont ouvert, mardi, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de Mascara, une enquête sur une plainte déposée par le représentant juridique de la direction de l'éducation de la wilaya». «Les investigations ont été axées sur l'usurpation d'identité d'un candidat pour passer les épreuves de l'examen du baccalauréat».

La même source explique que «les investigations de la police judiciaire ont confirmé que le mis en cause a bel et bien usurpé l'identité d'un candidat et a passé l'examen à sa place, dans les matinées de dimanche, lundi et mardi». Il aura fallu l'ingéniosité et l'attention d'un surveillant pour découvrir les faits», a-t-on fait savoir.

Les deux fraudeurs ont été présentés, en fin de semaine, par-devant le parquet du tribunal de Mascara qui les a jugés en citation directe, pour avoir triché et chacun d'eux a écopé d'une peine de 18 mois de prison ferme et d'une amende de 100.000 DA, avec la mise sous mandat de dépôt lors de l'audience.

En fin de semaine, le ministère de la Justice a fait état de «62 individus faisant l'objet de poursuites judiciaires pour fraude aux épreuves du bac, dont 28 ont été condamnés à des peines de 6 mois à 3 ans de prison ferme», soulignant que «les efforts des pouvoirs publics en matière de lutte contre la fraude aux épreuves du baccalauréat se sont soldés par le lancement de poursuites judiciaires à l'encontre de 62 individus dont 26 ont été placés en détention tandis que sept autres ont été placés sous contrôle judiciaire». La même source a ajouté que «des peines d'emprisonnement ferme de 6 mois à

3 ans, assorties d'une amende de 500.000 Da, ont été prononcées à l'encontre de 28 d'entre eux».

«Ces cas de fraude ont été traités par les juridictions compétentes des cours de Laghouat, M'sila, Guelma, Djelfa, Sétif, Mila, Tébessa, Ghardaïa, Tipaza, Tissemsilt, Blida, Bouira, Chlef, Mascara et Mostaganem»,

a-t-on ajouté, précisant que «les faits attribués aux mis en cause, concernent le délit de diffusion de sujets d'examens et de corrigés-types du bac par le biais de moyens de communication à distance».