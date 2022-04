Les dernières précipitations ont porté le taux de remplissage des six barrages en exploitation dans la wilaya de Aïn Defla a près de 20%, de leurs capacités de remplissage ont indiqué jeudi les services de la direction locale des ressources en eau (DRE). «Le taux de remplissage des six barrages en exploitation dans la wilaya de Aïn Defla a atteint, jusqu'à mercredi, 19,5%, un taux certes, encore «faible», mais «encourageant» car bien meilleur que celui de l'année dernière» a précisé le DRE, Abdelkader Benyamina. Ainsi, le barrage de Sidi M'hamed Bentaïba (commune d'Arrib), d'une capacité théorique de stockage de 70 millions de m3, est le plus rempli avec un volume d'eau estimé à 45,6 millions de m3, soit un taux de remplissage de près de 65%, a souligné la même source, précisant que cette infrastructure hydraulique assure l'alimentation en eau potable de six communes de la wilaya. Le barrage de Ghrib, implanté dans la commune d'Oued-Chorfa, au sud-est du chef-lieu de wilaya, pouvant stocker jusqu'à 119 millions de m3, a atteint un taux de remplissage de l'ordre de 24,8%, soit un volume d'eau estimé à 29,6 millions de m3, a-t-on informé.