La perle du mardi 12 octobre 2021, nous a valu un délicieux commentaire émanant d'un procureur en colère, contre le monsieur qui arbore le tapis dans son bureau! Ce commentaire vient conforter la valeur jugez-en plutôt:

notre fidèle lecteur, s'est même permis d'ajouter que ce genre de monsieur qui bosse dans un bureau feutré, existe un peu partout dans les autres secteurs où passe beaucoup de monde! «Que voulez-vous? C'est à la mode que d'exhiber sa croyance, tout en cachant sa félonie de corruption, qui ne dit pas son nom! L'inspection générale de la justice et pas que, doit se déployer pour prévenir de tels spectacles! Les inspecteurs doivent veiller sur tout ce qui touche à l'honneur de la magistrature, car ce serait un comble punissable à souhait, que de laisser passer une infraction émanant d'un magistrat, sans payer la faute commise en direction de la tutelle, en particulier! Mais vous pensez bien qu'un magistrat débutant durant les années 1990, aura traversé des tunnels et des grottes, pour arriver là où il se trouve, avec une mémoire heureusement non défaillante, un honneur éclaboussé, et les restes d'un avenir pas si sombre qu'on pourrait imaginer! Durant 30 ans, nous avons vu passer des juges, de toutes les «couleurs»: des indignes de juger des personnes qui vivaient dans l'honneur, mais qu'on a envoyées à l'ombre d'un trait de stylo! On a vu un inspecteur général du ministère de la Justice, grimper en flèche sans aucun niveau, puis faire des remontrances à des collègues sortis de l'ENA! Il faut souligner que, si le monde était monde, ces médiocres magistrats, ne seraient même pas des greffiers auprès les tribunaux! On a vu un ministre, auparavant sous-directeur de la pêche, dans une wilaya, taper sur le pupitre d'un magistrat, major de promotion de l'université! On a vu, on a même entendu des sottises car ces juges ne se sentaient forts, et impunis, que grâce à la puissance de leurs maitres- protecteurs du moment, dont certains d'entre eux végètent dans une salle où des dizaines de délinquants leur rient au nez!