Ce n'est un secret pour personne, que le baromètre de la santé morale d'un pays, ne peut être vu, qu'à travers une justice forte, saine, juste, équitable et propre. Ce n'est pas non plus en réaffirmant qu'on peut faire du neuf qu'avec du vieux, que cette maxime qui barre la route à une justice rêvée par les gens sensés, va réussir! Nous pensons à deux immenses personnalités actuellement à la tête du département de la justice: nous nommons sans sourciller Belgacem Zeghmati, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et Mohamed Zougar, secrétaire général au ministère! En effet, ces deux hommes ont été appelés à un grave moment exceptionnel pour l'Algérie, après l'avènement d' un certain 22 février 2019, de changer au moins l'angle de vue de la magistrature! Ils peuvent, s'ils ont les mains libres de tout interventionnisme étranger à la justice, remettre le train «justice» sur les rails. Armés seulement de leur savoir-faire, de leur indiscutable professionnalisme, leur probité reconnue, sans aucune arrière-pensée de vengeance ou de règlement de comptes, semer l'idée que le pays est en train de changer réellement. Pour ce faire, il y a lieu de supprimer immédiatement les «barrières» qui empêchent des justiciables ayant en poche des arrêts définitifs, rendus au nom du peuple algérien, de voir les pouvoirs publics reculer sous la pseudo pression supposée de l'autre partie. Celle qui a perdu «la bataille et la guerre au nom du peuple algérien»! Il est inadmissible d'entendre un citoyen se lamenter sur le fait qu'un procureur de la République, ne cessait de marteler du poing le bureau de la salle d'audience. Ce dernier, précisait qu'il ne peut envoyer la force publique sur le terrain d'une juste expulsion, décidée par la seule justice, sous le ridicule prétexte que des... troubles peuvent surgir! Et puis quoi encore? Depuis quand un pouvoir fort qui va obéir à la loi, prend peur parce que trois chats menacent de se soulever? C'est à cette sérieuse occasion, que les autorités doivent répondre présent, et rendre justice! Alors, le moment est venu sur les hauteurs d'El Biar (Alger), depuis le ministère de la Justice, de réfléchir à une stratégie, et élaborer en commun accord avec la police judiciaire et les huissiers de justice, un plan de longue durée d'attaque, juste pour qu'en particulier, force reste à la loi et à l'autorité, en général! La mission est donc de rendre justice et de cesser de prendre les victimes pour ce qu'elles ne sont pas! Seulement, on nous signale le honteux comportement de certains pseudo-huissiers de justice qui exploitent les «circulaires du ministère de la Justice», pour exercer un chantage ««financier» qui ne dit pas son nom! Mais, ce point peut être relégué aux calendes grecques, puisqu'il s'agira pour les responsables de nettoyer les écuries d'augias ou, si vous voulez, les partenaires de la justice qui comptent énormément de ripoux, qui rôdent autour des juridictions, à la recherche de faciles victimes à déplumer sans eau chaude! Zeghmati, le ministre de la Justice connaît tous les problèmes et peut en venir à bout, à condition que la volonté politique soit là, à portée des mains du parquet. cette colonne vertébrale de la magistrature!