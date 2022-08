La justice est belle lorsqu'elle est sereine. Un adage souligne fort bien, que ´´la tête du pelé est près d'Allah´´, ne marche pas dans les juridictions. Lorsque vers les neuf heures trente-cinq, le juge entra dans la salle d'audience flanqué du greffier et de la procureure, une intenable chaleur suffocante faisait que le nombreux public avait du mal à suivre les débats portant sur une histoire de défaut de factures et de faux. Taoufik. F. est appelé à la barre sous le regard intéressé de Me Djamel Foudhil. Il répond avec beaucoup de difficultés aux questions du juge intransigeant, ignorant totalement la sortie effectuée par l'avocat, une sortie relative à la confiscation de la marchandise lors de l'opération réalisée aux dépens du chauffeur du poids lourd. Il a été inculpé de faux sur factures, par les gendarmes du coin oubliant qu'ils n'avaient affaire qu'au simple chauffeur alors que le boss qui l'emploie, lui, n'a jamais été inquiété.

Le jeune Taoufik bénéficie de la liberté provisoire et Me Foudhil fait le reste: il s'attaque à la barre, au parquetier qui a effectué des demandes désastreuses pour le chauffeur.

La saisie de la marchandise était-elle nécessaire?

Le président... juge bien. Il a compris que le procureur pouvait très bien, aller à contresens des procès-verbaux des gendarmes. ´´Le chauffeur inculpé a remis des factures que son employeur, ou le grossiste lui ont confiées...´´ s'est écrié l'avocat, qui... conseilla au magistrat de peser le pour et le contre de la sentence, car il n'y a aucun élément constitutif ni délit dans cette histoire. ´´Mon client conduisait le poids lourd. Vous conduisez le procès, respectez la loi en l'appliquant!´´ a conclu Me Foudhil, qui s'est aperçu que Toufik était out. Une trouille sans précédent s'est emparée de ses tripes.

Le verdict est alors mis en examen, sous quinzaine. C'est une façon pour certains magistrats de mieux réfléchir. Taoufik aura sa liberté (relaxe) et la marchandise sera restituée, probablement,... et puis, vlan, la justice sera rendue, plus tard. Tant mieux pour le citoyen, qui, pour une fois, sera toujours heureux, d'avoir eu le dessus sur l'ignoble et vile hogra!