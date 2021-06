Il y a des juges du siège, droits dans leurs bottes, sur les principes. Il y a, par contre d'autres magistrats qui se laissent submerger et dépasser par les incidents, les moindres petits insignifiants trucs à dormir debout, les ayant complètement engloutis, dans un verre d'eau. Il y a des juges qui ne s'amusent jamais avec les us et coutumes des juridictions, comme il y a des parquetiers qui veillent scrupuleusement à l'application de la loi.

Mais, il y a surtout des juges pas faciles à manier! Selma Bédri fait partie de cette catégorie de magistrats agréables à suivre, lorsqu'ils conduisent l'audience, pénale, surtout. Selma Bédri a en effet, ce don de ne jamais plier lorsqu'il s'agit de faire triompher la justice.

En un mot, elle est juste parce qu'elle estime que dans le mot valeureux de justice, il y a la syllabe «just»! C'est bien trouvé! Effectivement, à l'audience, la vivifiante et agréable juge fait preuve d'une vigilance à toute épreuve. Cela fait plaisir de suivre de vifs et percutants débats, hauts en couleur à la limite, prenants. C'est même la «Bédri au gant de velours, mais dans lequel, se trouve une main d'acier, lorsque la situation des audiences pénales, le désire. Ce qui fait encore plus plaisir à signaler, c'est la capacité de cette juge du siège à ne jamais s'énerver. Elle sait, comme toutes les robes noires, qu'il n'est nullement indiqué de se mettre en colère. Cela ne sert ni les débats, ni les parties, ni encore moins la présidente qui doit, en cas où elle prendrait la mouche, lever l'audience, se reposer quelques instants, pour reprendre son boulot calmement. Voilà la juge qu'on aime voir à l'oeuvre, reposée, en pleine forme et pimpante. Cette situation parfaite de la magistrate, qui domine son sujet, mérite qu'on suive ses audiences animées d'un esprit sain. Selma Bédri est une des pionnières des magistrats dits de «Facebook» et elle vaut bien qu'on l'estime. Il faut aussi dire et écrire, que cette formidable juge du siège, pousse les fans de la justice, suivent toutes ses sorties hebdomadaires, de bout en bout.