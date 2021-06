Le commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a pris une série de mesures pour la sécurisation des établissements scolaires, au niveau national, lors des épreuves de l'examen de fin de cycle primaire prévu mercredi 2 juin, a indiqué, hier, un communiqué des services de la GN. «Ces mesures prévoient la mise en place de formations fixes et mobiles, l'intensification des patrouilles de contrôle et l'implication des formations aériennes en vue de faciliter le trafic routier notamment au niveau des axes menant aux centres d'examen», précise la même source. De son coté, la Protection civile a annoncé la mise en place d'un dispositif de prévention et de sécurisation. Dans le cadre de ce dispositif, les unités de la Protection civile ont effectué «plusieurs opérations de désinfection à travers 19.206 centres d'examen désignés pour accueillir les élèves, dont 13 341 du cycle primaire (5ème), 2.513 du cycle moyen (BEM) et 3.352 du cycle secondaire (bac), ainsi que 217 centres désignés pour le processus de correction», d'autant que ces derniers se dérouleront dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle due à la pandémie de Covid-19. Outre la mobilisation de 39.596 agents d'intervention tous grade et fonction confondus, le dispositif, comprenant 2.390 ambulances et 1.648 engins d'incendie, sera mis en place à même de prendre en charge l'ensemble des préoccupations liées à la sécurité des élèves et du personnel d'encadrement.