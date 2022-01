Les fortes précipitations et les vents violents qui s'abattent sur Annaba ont causé, entre dimanche et lundi des désagréments dans des quartiers et des cités de la ville ainsi que dans plusieurs localités de la wilaya. En effet, les intempéries ont, une fois de plus, mis à nu le bricolage dans les opérations de curage des oueds et les imperfections de certains travaux du réseau d'évacuation des eaux pluviales notamment au niveau de la localité de Kalitoussa et de la nouvelle ville de Draâ Errich. Les habitants de ces deux nouveaux pôles urbains ont été pris au dépourvu par ces fortes précipitations, offrant un spectacle désolant d'axes routiers bloqués et de carrefours inondés, provoquant d'interminables bouchons. Un constat reflétant les imperfections dans les travaux des réseaux routier et d'assainissement au niveau de ces nouveaux pôles urbains. Deux réseaux qui, a priori, ne semblent pas être en mesure de contenir les quantités d'eau pluviales, à l'origine d'inondations des immeubles, ce qui a privé les habitations du rez-de-chaussée d'accéder à l'extérieur. Autres lieux, même désolation.

Les occupants des bidonvilles, implantés dans des zones inondables, situés dans les communes d'El Bouni, El Hadjar et Sidi Amar, ont passé une nuit blanche avec les pieds dans l'eau. Les pluies diluviennes ont provoqué des inondations ayant charrié d'importantes quantités de gadoue qui ont nécessité l'intervention des services de la Protection civile et des services d'assainissement pour pomper des eaux de pluie et déboucher les avaloires. Même la ville d'Annaba n'a pas été épargnée par ces inondations. Plusieurs quartiers et cités ont été inondés, en raison des avaloirs bouchés. Il en est de même de la trémie du point giratoire de Bouali Saïd qui, à la moindre goutte de pluie, se transforme en retenue collinaire! Ce fait des inondations des trémies d'Annaba-ville et de Sidi Amar est devenu la spécificité de cette wilaya, qui semble avoir du mal à faire face aux inondations. Quant aux habitations de la vieille ville, ce sont les interminables infiltrations d'eau de pluie et la crainte d'effondrements en raison des vents violents qui s'abattent sur ces châteaux de cartes, dont l'effritement risque d'occasionner leur éboulement à tout moment. Pour l'heure, les pluies torrentielles et les vents, dépassant par moment les 50km/h, continuent de s'abattre sur Annaba, pendant que les populations, la peur au ventre, appréhendent le remake des inondations de 2019. Et pourtant, l'Etat a mis en place une stratégie nationale pour la protection des villes contre les inondations.

Hormis le barrage de Bouhdid, en cours de réalisation, à cet effet, le spectre des inondations semble toujours planer sur la wilaya d'Annaba. Jusqu'à preuve du contraire, le seul rempart dont dispose Annaba est constitué par les éléments de la Protection civile qui, depuis 48h, sont mobilisés afin d'apporter aide et assistance aux populations de la wilaya.