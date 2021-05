C'est un autre trafic qui vient de voir le jour. Il s'agit du trafic des produits pharmaceutiques anesthésiants dont les tenants et les aboutissants viennent d'être tirés au clair par les services de la police de la wilaya en démantelant un réseau spécialisé dans ce nouveau mode de trafic de stupéfiants.

Simultanément, les mêmes services ont, dans le sillage de cette opération, saisi 2762 comprimés psychotropes. L'opération a été réalisée suite à l'exploitation d'informations parvenues au service de wilaya de la police judiciaire ayant donné le signalement des membres d'un réseau criminel hors wilaya, ce dernier est composé de deux individus, dont un repris de justice s'apprêtant à écouler des substances psychotropes dans la ville d'Oran.

Les policiers ont mis en place un plan de surveillance des activités des membres de ce réseau avant d'intervenir et procéder à l'arrestation des mis en cause, ces deux derniers étaient à bord d'un véhicule au niveau du rond-point El-Bahia. La fouille du véhicule des suspects a permis la découverte et la saisie d'une quantité de 2580 comprimés et une somme de 9000 dinars.

L'extension de compétence et la perquisition dans le domicile d'un des deux suspects dans une wilaya limitrophe a permis de découvrir une autre quantité de comprimés psychotropes, soit 182 et une somme de

7000 DA, également issue des revenus de ce trafic, ainsi qu'une arme blanche, qui ont été saisis, a-t-on encore fait savoir.

Une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre des deux suspects, qui seront traduits devant la justice sous l'accusation de formation d'une bande criminelle, transport, stockage, détention et commercialisation de produits pharmaceutiques aux propriétés anesthésiques sans autorisation. Au milieu du mois en cours, les éléments de la sûreté de wilaya (SW) de Tlemcen ont saisi plus de 74 kg de kif traité et arrêté sept individus. L'opération a été menée par la Brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tlemcen en collaboration avec un détachement de l'Armée nationale populaire relevant de la 2e Région militaire et la brigade mobile des douanes de Maghnia, sur la base d'informations faisant état d'une activité suspecte de trafic de drogue à partir de la ville de Maghnia, a-t-on indiqué.

La quantité de kif traité a été saisie au niveau du chemin reliant les communes de Bab El Assa et de Maghnia, localité située à l'extrême ouest du pays.

Cette saisie a été suivie de l'arrestation de sept mis en cause âgés entre 25 et 55 ans et la saisie également de véhicules, de deux motos, de 3 millions de dinars et de 14 téléphones portables. Une procédure judiciaire a été engagée contre les sept prévenus pour les présenter devant la justice.