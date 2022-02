Les éléments de la brigade de protection de l'environnement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Annaba ont saisi 7qx de déchets médicaux hospitaliers dangereux et une importante quantité de médicaments périmés dans le village de Derradji-Redjem dans la commune de Sidi Amar relevant de la wilaya d'Annaba, apprend-on de source sécuritaire. Menée en coordination avec la direction de l'environnement, l'opération a donné lieu à l'arrestation de cinq individus, a ajouté la même source. L'affaire fait suite à l'exploitation d'informations parvenues aux services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Annaba, sur la présence de déchets médicaux dangereux déversés dans l'une des exploitations agricoles transformée en décharge publique dans la zone de Derradji-Redjem. Sur place, les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale ont découvert un amas de déchets médicaux et d'importantes quantités de médicaments, dont les dates de péremption ont expiré. Des déchets, selon les constations, rejetés par l'une des cliniques médicales contractantes avec une unité de traitement dans la localité de Derradji-Redjem. Les investigations des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis à jour plusieurs irrégularités. outre son implantation dans une exploitation agricole, l'unité de traitement des déchets médicaux de Derradji-Redjem active dans l'illégalité après le retrait, en 2019, de son autorisation d'activité, a précisé notre source, déplorant que cet espace soit transformé en une décharge publique illicitement.

Les déchets hospitaliers médicaux, découverts et saisis, se composent entre autres d'Amoxicilline, du Mitrale et des boîtes de médicaments pour bébés, en plus de bouteilles d'oxygène...etc. Par ailleurs, un appareil de traitement des déchets médicaux a été saisi. Une affaire impliquant cinq contrevenants pour atteinte à l'environnement. Au-delà, nos sources ont souligné que ces déchets médicaux dangereux représentent une menace pour la santé et la sécurité des citoyens d'autant qu'ils sont déversés dans des endroits nus et à proximité de zones urbaines. Toutes les mesures judiciaires et juridiques ont été prises à l'encontre des mis en cause qui devront être soumis, aux instances juridiques de la circonscription de compétence et faire l'objet de poursuites judiciaires, a conclu la même source. Les déchets hospitaliers médicaux sont classés hautement dangereux pour la santé publique et l'environnement en raison des produits organiques et biologiques nocifs qu'ils contiennent. Ce cas est loin d'être le premier pour la wilaya d'Annaba.

La plus récente découverte remonte à 2019, lorsqu'un dépotoir médical avait été découvert derrière le mur de soutènement de l'hôpital Ibn Rochd d'Annaba. Une affaire qui avait suscité l'ire du responsable de l'Anpep (Association nationale pour la protection de l'environnement et de lutte contre la pollution) de Annaba, qui a tiré à l'époque la sonnette d'alarme... En 2013, une affaire similaire avait été découverte en plein centre-ville d'Annaba, à la rue de l'ALN, où étaient jetés des produits médicaux périmés, des seringues utilisées, pincements contaminés et autres déchets médicaux. À l'issue de cet acte, trois personnes dont deux femmes avaient été hospitalisées après avoir inhalé des particules toxiques, issues de la décomposition de ces déchets médicaux. Certes, un pôle régional de traitement des déchets hospitaliers était retenu pour la wilaya d'Annaba. Doté de nouvelles technologies modernes, pour préserver la santé des citoyens et protéger l'environnement, le pôle devait mettre fin aux problèmes des déchets médicaux. Une première unité a été réalisée à l'hôpital Ibn Rochd. Une enveloppe financière de 100 millions DA a été mobilisée pour la création d'une deuxième unité dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du ministère de la Santé. En attendant que ledit pôle voie le jour, le problème des déchets médicaux demeure une menace pesante sur la santé publique et l'environnement, notamment en l'absence d'une approche globale et systématique du contrôle d'hygiène dans les hôpitaux intra et extra-muros ainsi que les cliniques médicales privées.