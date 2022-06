La police aux frontières (PAF) de l'aéroport Houari Boumediene a réussi, au courant de la semaine dernière, à déjouer des tentatives de transfert illicite de devises, sans justificatifs bancaires, en procédant à la saisie de 60 100 euros et à l'arrestation de quatre passagers, a indiqué, hier, un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). «Dans le cadre de la lutte contre les infractions liées aux changes, la PAF de l'aéroport Houari Boumediene est parvenue, la semaine dernière, à déjouer des tentatives de transfert illicite de devises, sans justificatifs bancaires, à travers la saisie de 60 100 euros et l'arrestation de quatre passagers partant pour diverses destinations», note le communiqué. Après le parachèvement des procédures pénales, les individus suspects ont été déférés devant les juridictions compétentes, a conclu ledit communiqué. Durant les trois premiers mois de l'année en cours, 506 180 euros, 33 650 dollars américains, 7 380 dollars canadiens ainsi que 6 800 livres sterling, ont été saisis par les mêmes services.