Agissant sur la base de renseignement, les services de la police ont réussi dans une opération à mettre un terme aux agissements criminels d'un individu impliqué dans le trafic de drogue. Les faits se sont pas passés à Constantine, par où le mis en cause devait transiter, plus exactement dans un barrage au niveau de Djebel El Ouahch. Le mis en cause originaire d'une autre wilaya, devait, en effet, passer par Constantine. Sur la base de cette information, des investigations intenses ont été lancées en collaboration avec d'autres services de sécurité,. Lesquelles, fort heureusement, ont abouti à l'identification aussi bien du mis en cause que du véhicule a bord duquel se trouvaient 5205 capsules de psychotropes de marque étrangère «brégabaline». Arrivé au niveau du barrage, l'individu fut arrêté et son véhicule fut soigneusement fouillé. La découverte de cette grande quantité de psychotropes en provenance du Sud, coûtera de lourdes accusations au mis en cause. Selon un communiqué de la cellule de communication de la sureté de la wilaya, l'accusé âgé de 26 ans devra répondre de plusieurs chefs d'inculpation, à savoir contrebande, appartenance à une organisation criminelle, possession d'une grande quantité de psychotropes de façon illégale et usurpation de fonction. Après son interrogatoire et la constitution d'un dossier pénal, le mis en cause à été traduit devant la justice. Dans ce même cadre, les mêmes services ont réussi la veille à mettre la main sur un dealer de 33 ans au niveau de la ville de Massinissa. Les forces de sécurité ont également exploité des informations ayant permis d'identifier le mis en cause qui a été arrêté avec la saisie de 80 capsules et six flacons de psychotropes sous forme de liquide, ainsi que des armes blanches. Il sera aussitôt traduit devant la justice après son interrogatoire pour répondre des chefs d'inculpation de détention de drogue et d'armes blanches.