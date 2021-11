Trafic international de produits pharmaceutiques classés hallucinogènes, transport, stockage et livraison de psychotropes, constitution d'une bande criminelle organisée et introduction frauduleuse de produits pharmaceutiques hallucinogènes sur le territoire national et atteinte à la santé et à l'économie nationale. Tels sont les chefs d'accusation engagés par le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucen d'Oran, dans une procédure judiciaire impliquant un individu, membre activant au sein d'un réseau spécialisé dans le trafic international de produits pharmaceutiques classés comme hallucinogènes. Les mêmes policiers ont, dans leur opération, saisi 14 470 comprimés psychotropes.

«L'opération, menée par la brigade de recherche et d'intervention, relevant des services de wilaya de la police judiciaire, a été effectuée sur la base d'informations, selon lesquelles un individu transportait des quantités de ce poison d'une wilaya du sud-est du pays pour les écouler dans la ville d'Oran en utilisant un véhicule aménagé de caches, a affirmé la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. «Après surveillance des mouvements du mis en cause, un plan minutieux élaboré pour ce faire a permis l'arrestation du trafiquant à bord d'un véhicule où ont été découverts, après fouille, 14 470 capsules de psychotropes dissimulées dans des caches», a-t-on ajouté, soulignant que «le mis en cause sera présenté devant la justice ultérieurement pour répondre de ses actes».