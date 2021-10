Agissant sur la base de renseignement, la BRI de Constantine a réussi, après vérifications et identification de trois mis en cause âgés de 28 à 34 ans, à mettre en échec une transaction de 3 kg de drogue. Celle-ci, selon un communiqué de la sûreté de la wilaya devait se dérouler au niveau de la commune de Aïn Smara à Constantine. Les investigations lancées par la BRI ont pu déterminer le lieu et l'heure de cette opération pour que les mis en cause tombent dans la souricière des enquêteurs. Ces derniers ont non seulement saisi 3 kg de kif, mais aussi les véhicules servant à son transport, ainsi que des armes blanches. La BRI a également saisi des téléphones portables servant au commerce de cette substance interdite. Les mis en cause arrêtés ont été conduits au poste, pour interrogatoire et traduits devant la justice.