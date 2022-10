Une quantité de 210 quintaux de semoule a été saisie à Sour El Ghouzlane (sud de Bouira) dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la spéculation illicite, ont indiqué, hier, les services de la sûreté de la wilaya. Il s'agit de deux opérations distinctes menées à Sour El Ghouzlane (sud de Bouira), et à l'issue desquelles une quantité de 210 quintaux de semoule subventionnée par l'État a été saisie par les services de la brigade économique et financière et les services de la police judiciaire. La saisie a été effectuée en raison de pratiques commerciales illicites de deux commerçants qui vendaient la semoule «sans le respect de la loi» et qui «pratiquaient des prix non conformes à ceux fixés officiellement pour ce produit subventionné de première nécessité», a précisé la même source.

Ces deux commerçants vendaient un sac de semoule de 25 kg à un prix allant de 1500 à 1600 dinars, selon le communiqué de la sûreté de la wilaya.

«Les quantités de la semoule proposées à la vente ont été saisies en collaboration avec les services de la direction du commerce, et des dossiers pénaux ont été établis à l'encontre des contrevenants qui ont été déférés devant les instances judiciaires compétents», a-t-on expliqué de même source.