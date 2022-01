Conformément aux dispositions de la loi portant sur la lutte contre la spéculation des produits consommables subventionnés par l'Etat, la sûreté de la wilaya de Constantine a déclenché plusieurs opérations ayant ciblé des commerces. Mobilisant ses éléments de la BRI, la sûreté de wilaya a lancé d'intenses investigations, suite à des informations précieuses, faisant état de commerçants s'adonnant à la spéculation. Ces derniers visent les produits de première nécessité, notamment au niveau de la cité des Frères Abbès plus connue sous le nom d'Oued El Had où un commerçant a introduit une grande quantité d'huile de table, pour la dissimuler dans un entrepôt non déclaré, en vue de spéculer et dont l'objectif est de provoquer une crise. Les agents de la BRI ont d'abord investi les lieux en tenues civiles, afin de quadriller ce quartier, avant d'intervenir en force. L'opération a permis la saisie de 953 bidons de 5 litres, soit 11 103 litres de cette matière essentielle et 3 169 autres litres dans des bouteilles de 2 litres. Le mis en cause a été traduit devant la justice. Ces opérations vont se poursuivre, afin de barrer la route aux spéculateurs dont le seul but est le gain facile, pénalisant ainsi le pauvre citoyen. Cette pieuvre qui a étendu ses tentacules pour toucher les produits de première nécessité subventionnés par l'Etat ne s'est pas limitée à l'huile de table. Le pain est également ciblé par ce monstre et la liste risque de s'allonger, si des sanctions sévères ne sont pas prises à l'encontre des spéculateurs.

Le problème se situe au niveau des filières de la spéculation qui constitue une activité juteuse aux dépens du consommateur. Néanmoins, il est hors de question, pour le gouvernement, d'annuler sa politique de subventions. C'est ce que cherchent, les spéculateurs. Il est évident que l'Etat cherche, quant à lui, de préserver les couches sociales démunies, d'où «l'indispensabilité» de recourir au contrôle des circuits de distribution des produits de base et de faire face aux manoeuvres ravageuses des spéculateurs. Notons que l'objectif de ces interventions est de s'assurer de la disponibilité de l'huile de table, de veiller à ce que le produit soit commercialisé à son prix taxé et d'empêcher toute forme de spéculation et de monopole. D'autant que le processus d'approvisionnement du marché local en huile de table se déroule de manière normale.