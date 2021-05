Un ministre de la République n'est pas fait seulement pour les honneurs. Même si ces derniers sont assez souvent furtifs, sucrés, amers souvent, décourageants avec les problèmes quotidiens que ledit ministre rencontre, surtout si ce dernier se complait dans une vie de... pacha, jouisseur, joueur, fêtard sans harem.

Non! Nos ministres actuels ne sont pas de ce genre, surtout que le Hirak de février 2019, s'y était bien pris pour mettre, définitivement, nous l'espérons de tout coeur, le holà. Parmi les ministres de 2021, il y en a un, qui nous paraît au-dessus de tout soupçon. Vous l'avez peut-être deviné; il s'agit de Belgacem Zeghmati, le ministre de la Justice, garde des Sceaux! Cela va faire bientôt deux années, que l'ancien procureur général près la cour d'Alger de 2007 à 2015, date qui l'a vu être humilié et sorti par la petite porte, pour revenir à son poste, pendant un très court séjour, avant qu'il ne soit nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux, en 2019, en plein bouleversements et «pacifiques» bouillonnements du peuple! Les gens qui l'ont connu, ne reconnaissent plus le procureur général qu'il fut depuis longtemps, lui qui ne s'est jamais occupé de politique, se limitant dans son rôle de parquetier, juste, droit, courtois et attentif!

Mais depuis qu'il a enfilé la veste de ministre et de quel département, svp, il est devenu, méconnaissable!

A-t-il seulement pensé à l'après? Seule l'Histoire le jugera! C'est pour cela, et rien que pour cela, Zeghmati se tourne uniquement vers son «job», et seulement son devoir. Il s'attelle à proposer des lois plus justes et plus humaines. Alors, bonne fin de Ramadhan, même si vos adversaires vous attendent au premier virage!