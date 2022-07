Plus de 70 000 candidats au baccalauréat de cette année et leurs parents s'impatientent et se posent la même question: à quelle date et à quelle heure seront disponibles les résultats? Dans ce sillage, le chargé de communication auprès du ministère de l'Education nationale a déclaré que «les résultats seront annoncés avant la fin du mois en cours, au plus tard à la 4e semaine de ce mois». Ce responsable, contacté hier matin par nos soins, a profité de l'occasion pour démentir les informations appuyées par une fausse note attribuée à la tutelle, relayées par certains médias nationaux et selon lesquelles «les résultats du bac 2022 seront dévoilés le 14 juillet prochain».

Le faux document a vite fait le tour de la Toile, quelques minutes après sa mise en ligne.

Le faux document porte pourtant le cachet de la tutelle. Sur ce, le chargé de communication précité, a souligné qu'«il s'agit d'un ancien communiqué officiel qui a été partiellement modifié». Notre interlocuteur a montré, de ce fait, qu'il est tout à fait possible de manipuler certains documents.

Un énième exemple qui rappelle que les informations relayées sur les réseaux sociaux sont à prendre avec des pincettes!

Le même responsable a également déclaré que «la correction des copies d'examen n'est pas encore terminée». Cela avant de préciser que cette étape prend du temps, du fait que toutes les copies font systématiquement l'objet d'une deuxième correction, voire d'une troisième pour certaines».

Le stress de l'attente des résultats du baccalauréat de cette année est ainsi maintenu pour les candidats désirant décrocher le sésame qui ouvre grandes les portes de l'université. Rappelons que le déroulement des épreuves du baccalauréat n'a été marqué par aucun débordement d'ordre majeur.

Le département d'Abdelhakim Belabed a évité la fuite des sujets du bac de cette année. Cela n'a pas été le cas pour le BEM. L'arsenal juridique de la lutte contre la triche et la fraude aux examens des différents cycles d'enseignement, renforcé en avril 2020, a trouvé son application, cette année, sur le terrain.

Au moins neuf personnes, quatre à la wilaya d'El Oued, quatre autres à la wilaya de Chlef et une à Biskra sont poursuivies pour fraude.

Parmi les mis en cause dans les deux affaires, un député de l'APN, un chef de brigade de la gendarmerie et un enseignant ont été mis sous mandat de dépôt et sont poursuivis pour les chefs d'inculpation de «fuiter» les réponses et les sujets d'examen du BEM via un groupe de personnes, mauvaise utilisation de la fonction, incitation des fonctionnaires au trafic d'influence. Ils risquent gros.

Les peines allant de 5 à 10 ans avec une amende allant de 500.000 à 1.000.000 DA sont prévues par la loi pour la même infraction, lorsqu'elle est perpétrée par un groupe de personnes ou d'une personne qui utilise un système de traitement automatisé de données, ou des moyens de communication à distance.

L'article 253 bis 6 de la loi n°20-06 du 28 avril 2020 introduit dans le chapitre 9 intitulé: «De l'atteinte à l'intégrité des examens et concours», stipule qu'«est passible de l'emprisonnement d'un an à 3 ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque diffuse ou divulgue, avant ou pendant les examens ou les concours, les questions et/ou les corrigés des sujets d'examens finaux d'enseignements primaire, moyen ou secondaire ou des concours de l'enseignement supérieur ou de la formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que des concours professionnels nationaux».

Les peines, allant de 5 à 10 ans avec une amende allant de 500.000 à 1.000.000 DA sont prévues par la loi pour la même infraction, lorsqu'elle est commise par un groupe de personnes ou d'une personne qui utilise un système de traitement automatisé de données, ou de moyens de communication à distance.