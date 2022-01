Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a affirmé la volonté des pouvoirs publics de prendre en charge toutes les préoccupations des boulangers, soulignant le rôle du «dialogue continu» avec tous les partenaires, en vue de satisfaire progressivement toutes les revendications exprimées par cette branche de professionnels économiques.

Le ministre a exprimé cette affirmation, lundi, lors d'une réunion de coordination organisée dans le cadre des concertations relatives à la prise en charge des préoccupations des boulangers, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion a été tenue en présence de représentants de l'Union générale des commerçants et des artisans algériens (Ugcaa), de l'Association nationale des commerçants et artisans (Anca), ainsi que des différents départements concernés par le dossier (Commerce, Intérieur, Finances, Travail, Industrie, Agriculture et Environnement).

Le ministre a valorisé ces concertations «qui entrent dans le cadre du dialogue continu avec tous les partenaires, en vue de la concrétisation progressive de toutes les revendications exprimées par les représentants des boulangers, et ce, selon les priorités et conformément à un calendrier arrêté avec tous les intervenants, dans un climat de confiance et de dialogue mutuel», a précisé le ministère.

L'Algérie compte 21 000 boulangeries et «ce qui leur importe c'est le maintien de la marge bénéficiaire légale et non pas l'augmentation du prix de la baguette», avait déclaré récemment un responsable de l'Anca. Il faut savoir que les boulangers enregistrent aujourd'hui «un recul notable» de cette marge en dépit du soutien de l'Etat au prix de la farine, en tant que matière principale (2 000 DA/quintal), a déclaré à la presse K.Titouah, membre de la Fédération nationale des boulangers (FNB) et représentant des boulangers de la wilaya d'Alger.

Le prix de 15 DA la baguette, (le prix codifié étant de 10DA), appliqué dans nombre de régions en Algérie, «n'a été ni décidé ni approuvé» par la FNB qui fait remarquer que la préoccupation majeure des boulangers porte sur le recul de la marge bénéficiaire suite à l'augmentation des prix des autres ingrédients nécessaires à la confection du pain. Le président de la FNB, Youcef Kalafat avait indiqué que la wilaya d'Alger accusait un «manque flagrant» de boulangeries, en raison du «désintéressement» des jeunes pour ce métier et le «recul» de la marge bénéficiaire.