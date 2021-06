En raison du manque criant d'aires de stationnement et de parkings autorisés, les parkings sauvages continuent d'augmenter dans toutes les villes du pays, notamment les grandes: Alger, Oran, Annaba et Constantine. Toutes les actions engagées à travers le territoire national, par les services de police relevant de la Dgsn, pour tenter d'éradiquer ce phénomène, rencontrent encore de la résistance. Procurant à ces gardiens clandestins, des rentrées pécuniaires considérables, ces parkings sauvages se sont transformés au fil des années en un filon d'or. Organisé par des jeunes, le stationnement sur la voie publique (trottoirs), est devenu payant bon gré mal gré, au risque de représailles, car ce sont essentiellement des repris de justice, des délinquants et des oisifs qui s'autoproclamant gardiens de parkings aux abords des hôpitaux, administrations, banques, établissements scolaires, marchés et autres, exigent la somme de 50 DA pour un stationnement momentané. Ces chômeurs exhibent des souches de carnets de transport urbain et leurrent leurs victimes à qui ils remettent des tickets en contrepartie de quelques pièces de monnaie. Ceux qui refusent font face à des représailles. En réalité, les automobilistes endurent des situations pénibles face à des voyous qui n'hésitent pas à menacer et à agresser les conducteurs en quête d'une aire de stationnement. Plusieurs scènes ont eu des fins dramatiques au sein d'automobilistes agressés. On rappelle, à ce titre, l'automobiliste égorgé en 2017, dans la commune d'Ouled Fayet, pour ne pas avoir payé une place parking sauvage, ou encore celui tabassé à mort dans la wilaya d'Annaba. Ces exemples qui se suivent et se ressemblent, sont tout simplement les conséquences d'une politique du «sociale» cautionnée par les élus locaux à travers toutes les wilayas du pays. Force est de souligner que, sous prétexte de faire du social, on accorde des autorisations à des individus sans scrupules pour gérer des espaces de stationnement. Aucune enquête de moralité n'est effectuée au préalable par les services de sécurité et c'est ce qui explique la recrudescence des incidents et des agressions.