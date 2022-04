Il arrive de temps à autre que cet espace revienne, le coeur gros, les amers remords plein de tristes et malheureuses anecdotes, des années, voire de décennies, après, sur un évènement chaud, brûlant, à l'époque noire, que nos jeunes n'ont heureusement jamais connue, celle de l'usage du gourdin, des dépassements, des détentions abusives etc. Il y avait une époque à laquelle notre génération a assisté, mais alors une période qui, s'il n'y avait pas l'écriture de notre Histoire, est, normalement, à oublier, et rapidement! Et les victimes de tous ces trucs, sont- elles prêtes à passer l'éponge? La question reste à poser! Ne dit-on pas dans notre société, qu'il ne faut jamais retourner, ou même manipuler le couteau dans la plaie? Or, dans ces inoubliables moments, il y a des les séquences dans le quotidien d'un magistrat, où il faut impérativement regarder dans le rétroviseur, afin de tourner et retourner ce qui ne va pas dans la conduite d'un magistrat! C'est pourquoi, lorsqu'un justiciable vient se plaindre d'un comportement donné, il faut réfléchir à deux fois avant de le reprendre et dénoncer le forfait dont il a été victime. C'est vraiment ardu et triste d'écouter ces malheureuses victimes de déni de justice, et encore plus ardu de les aider à tituber, à trébucher, s'il le faut, à trouver la lumière dans le sombre couloir de la vérité, toute nue.