Il nous arrive souvent d'assister à des échanges inculpés-magistrats, qui, parfois aboutissent fatalement sur l'outrage à magistrat, quand ce n'est pas à la magistrature, un délit qui n'a pas de fin, qu'avec le prononcé d'un verdict sévère, mais mérité, car, en fin de compte, où irions - nous si chaque outrage à magistrat, était toléré par de mornes et complaisantes décisions «sentimentales»! Nous avons alors des dialogues de sourds, car si les magistrats ont dans leurs gibecières, des avantages permis par la loi, les suspects, inculpés, prévenus ou accusés n'ont qu'un seul «privilège»: c'est de répondre exclusivement, lorsqu'on s'adresse

à eux!

Il n'est pas question pour les autres parties en face, de se permettre, des «gâteries» genre, effronterie, agacement, ou encore audace frôlant l'outrage!

Nous avons assisté plusieurs fois, à des prises de bec, au moment où un inculpé ou un accusé se présente à la barre, le coeur plein contre les magistrats coupables, selon l'inculpé du moment, de dépassements et de parti pris!

Le fameux et brave juge du siège de la cour de Blida, Med Salah Tartag, n'aimait pas ce genre de comportements.

Disons de suite que cette manière de faire est sujette au respect des procédures. Poursuivre un magistrat fautif ou auteur de malversations, n'est pas permis au premier venu.

S'il est vrai qu'une infime partie de la magistrature, a pu s'adonner à des exercices néfastes, avec la bénédiction de ceux qui gouvernaient à l'époque, nous sommes certains que depuis plus de 35 mois, tous les magistrats se tiennent mieux, durant les audiences, à Alger, notamment.

Dans les juridictions de la capitale, où les inculpés crient à chaque arrestation, à l'injustice, au mépris, en un mot comme en dix, en la «hogra».

Cette affirmation, est discutable, avec cependant, des «réserves» momentanées, car nul ne sait ce que demain nous prépare, dans la «soupe quotidienne»!