Financier et économique au tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a reporté, hier, le procès de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab au 8 décembre prochain. Ce procès a été reporté trois fois, en raison de l'absence de la défense, qui boycotte l'action judiciaire, du 29 novembre au 2 décembre, en grève contre le système fiscal appliqué dans la loi de finances (LF) 2022, adoptée récemment, par les deux chambres du Parlement. Mohamed Hattab est poursuivi pour «dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus avantages», lorsqu'il qu'il était wali de Mostaganem.