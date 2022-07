Il est apparu que Abderrachid Tabi, ministre de la Justice, garde desSceaux, profite fréquemment des différentes cérémonies, pour envoyer des «scoods» nourris en direction de ceux qui croient toujours que le temps de l'impunité n'est plus de ce monde! Comme il a toujours appelé les magistrats loyaux, sincères, honnêtes, indépendants de représenter dignement l'autorité morale de la magistrature. La plateforme de l'électronique mise en oeuvre en 28 juillet 2020, par l'équipe de Belgacem Zeghmati, alors décidé ministre de la Justice, garde des Sceaux, dernier, a permis de récolter jusqu'à un passé récent, 1253 plaintes auprès du parquet 624 ont été examinées et traitées définitivement! Ne pouvant avoir sous la main, les 8000 et quelques magistrats sous la main, en vue de faire passer des messages, il prendra des mesures si frappantes que ceux qui n'ont pas compris la 1ère fois, saisiront la seconde fois! Le fait est qu'Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, nous le répèterons autant de fois qu'il le faudra, est un magistrat qui a été «détaché» auprès du cabinet d'Ahmed Benbitour, alors chef du gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, puis S/G de l'APN, durant une bonne période mais qu'il n'a jamais quitté des yeux la magistrature, sa famille d'origine. C'et pourquoi, Tabi ne désespère jamais, lorsqu'il s'adresse à ses pairs, durant toutes les occasions, le lieu, le sujet qu'il aborde. C'est un fin diplomate, qui ne s'énerve jamais, car il sait par expérience qu'un magistrat qui s'énerve doit impérativement lever son audience, respirer un bon coup, se dégourdir les jambes avant de revenir dans la salle d'audience, continuer les débats! A.T.