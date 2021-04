Il y eut plus de bas que de hauts en matière de défense des droits de l'homme et du citoyen. Le mois de mars 2021 aura été le mois du renouvellement des conseils de l'ordre des avocats du pays, par la seule faute de «Covid 19». Le bâtonnat de Boumerdès a eu le privilège d'être fidèle aux traditions que les avocats de l'ex- et historique « Rocher Noir » où l'Algérie indépendante a eu l'honneur de se faire les premiers pas durant la sensible période du cessez-le-feu signé conjointement par le GPRA et la France, et du combat quotidien livré par le FLN-ALN, à la sinistre

«Organisation de l'Armée Secrète: OAS».

Boumerdès et ses enfants ont eu aussi leurs moments de gloire, de terrorisme et de deuil (séisme de 2003). La deuxième semaine d'avril a vu l'élection du nouveau bureau avec, en tête, le frais et sympathique ancien-vice bâtonnier du bâtonnier sortant Ahmed Benantar qui est sorti par la grande porte, perpétuant ainsi la belle tradition instaurée par les premiers bâtonniers, du jeune bâtonnat! C'est ainsi que le pointilleux et intègre dépouillement du scrutin, a donné le plus grand nombre de voix (568) à Me Med Sahraoui, qui a promis de faire autant sinon mieux que son confrère plus qu'heureux que l'adjoint le plus fidèle d'entre tous, ait pris sa place. En tout cas, le nouveau bureau a commencé de suite à continuer l'oeuvre des précédents bâtonniers. Et puisque nous en parlons, donnons, pour l'Histoire locale la liste des

23 membres les plus chanceux, car ayant bénéficié des voix des confrères: «Bâtonnier du Conseil de l'ordre de Boumerdès: Me Med Sahraoui. Membres: Ibrahim Senoussi, Ahmed Techtioui, Ismail Chakir,

Me Boualem Chérifi, Me Djamila Zitouni, Me Djahid Kara-Ali Djahid, Me Houcine Abaàziz, Me Hayet Bendahmane,

Me Khalil Thabti, Me Rachid Berkani, Me Samir Izza,

Me Chaffai Boutarfa,

Me Abbas Samy,

Me Abdelhamid Toumi,

Me Abdenour Gharnaout,

Me Fethi Belmokhtar,

Me Kamel Assoulah,

Me Amine Zrifi, Me Med Qadri, Me Mourad Chikhi,

Me Nouara Chenoun, et El Hadi Ouyahia.» Et nous ne pouvions pas quitter le bâtonnat sans récolter une perle, et une bonne! Un avocat partisan de la continuité s'est exclamé avant la réunion du jeudi:

«Qu'avons-nous fait à Allah pour mériter un bâtonnier au patronyme provocateur:

«Sahraoui, alors que Me Bahri ou Me Benbahri (allusion à la ville côtière) aurait été plus à sa place!»