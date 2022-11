Ce jeudi 10 novembre, s'ouvre à l'école d'hôtellerie de Aïn Benian (Eshra), sous le parrainage des ministres de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique, le 16e Salon de l'optique et de la lunetterie, que RH. International Communication organise. Considéré comme la première marque à l'échelle africaine, le Siol d'Alger reste la plate- forme qui rassemble les professionnels de cette filière, en l'occurrence les fabricants de verres, les représentants des marques internationales, les importateurs, les distributeurs de montures optiques, lunettes solaires, lentilles de contact, équipements de magasins d'optique, accessoires de lunettes...et des porteurs de projets d'investissements et les équipements pour les différentes cliniques et cabinets d'ophtalmo. Ces 16 années d'existence confirment qu'il est un espace d'innovation, d'inspiration et de progrès, non seulement mais aussi un lieu de business et de rencontres fertiles pour toute la filière optique-lunetterie, tout en s'adaptant aux sensibilités des visiteurs et des exposants dans un environnement convivial et attractif. Pour les organisateurs, le Siol est une véritable marque qui «offre» des opportunités aux professionnels pour se développer, multiplier les rencontres, développer les connexions, les échanges, les découvertes et multiplier les opportunités de business et pourquoi ne pas être l'accélérateur de recherche d'investisseurs. dans ce cadre, et pour la première fois, le ministère des Affaires étrangères y prendra part via sa direction de la promotion et du soutien aux échanges économiques et son bureau d'information et de promotion des investissements et des exportations, une manière de se rapprocher des opérateurs de cette filière en mettant à leur disposition les informations et toute documentation disponible en rapport avec les volets externes de leurs démarches (réglementation dans les pays ciblés, accès aux marchés extérieurs...).