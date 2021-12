Après que le parquet a requis 12 ans de prison ferme, contre l'ex-wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, impliqué dans plusieurs affaires de corruption, la chambre correctionnelle près le tribunal de Tipaza a tranché, en faveur d'une réduction des peines, pour le principal accusé dans les dossiers Haddad, Tahkout et de l'ancien DG de la police, Abdelghani Hamel.ہ ce titre, dans l'affaire Hamel, la peine contre l'ancien wali de la capitale, Abdelkader Zoukh, a été réduite de quatre à un an de prison ferme. Suite à la révision de la décision de justice dans les poursuites civiles, l'ancien haut responsable a écopé d'une augmentation de l'amende, qui s'élève désormais à 5 millions de dinars. Dans l'affaire Haddad, la peine a été réduite de 4 à 3 ans de prison ferme. Dans l'affaire Tahkout, l'ex-wali d'Alger a également bénéficié d'une autre réduction de peine de 3 ans de prison ferme et de 2 ans avec sursis, au lieu de 5 ans de prison ferme.Il y lieu de rappeler que l'ex-wali était poursuivi pour «dilapidation délibérée de deniers publics par un fonctionnaire, utilisation illégale de biens et de deniers publics qui lui ont été confiés, en vertu de sa fonction, abus de fonction et violation des lois et règlements dans le but d'obtention d'avantages pour un tiers.. Le 6 février dernier, le parquet avait requis des peines de 10 à 15 ans de prison ferme contre l'ancien wali d'Alger pour des affaires impliquant des membres de la famille de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), Abdelghani Hamel, le président de l'ex-FCE, Ali Haddad, l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout et des membres de sa famille. Cependant, l'ex-wali de la capitale est poursuivi également pour «octroi délibéré de privilèges non justifiés, à un tiers, lors de la conclusion d'un marché et d'accords illégaux, corruption dans l'attribution de marchés publics et de contrats, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d'intérêts, agrément d'exonérations fiscales et de réductions, sans justificatif légal». Cela étant, le tribunal de Tipaza, avait prononcés des peines de 4, 4 et 5 ans de prison ferme, assorties d'un amende d'un million de DA dans chacune des affaires pour lesquelles il est poursuivi, en plus de 10 millions de DA de compensations pour les pertes subies par le Trésor public, comme il a été interdit d'occuper des postes de responsabilité au sein de l'Etat et de se porter candidat pour des postes politiques pendant 5 ans après l'expiration de sa peine.