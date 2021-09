Le président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), Rédha Tir prend part aux travaux de la 47ème session de la Conférence arabe du travail qui se tient au Caire (Egypte), à partir d'hier, jusqu'au 12 septembre en cours, indique un communiqué du Conseil.

Cette rencontre, qui intervient à l'invitation du directeur général de l'Organisation arabe du travail (OAT), Fayez al-Mutairi, se déroulera en présence du Premier ministre égyptien, de plusieurs, ministres arabes, du SG de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit et des membres de délégations représentant des organisations patronales et des fédérations ouvrières de 21 pays arabes.

Des représentants d'organisations arabes et internationales et de nombre d'ambassadeurs, y participeront également.

Intitulée «Management et micro-projets, la voie vers le développement durable et l'autonomisation», cette session traitera plusieurs thèmes, dont «l'impact du développement technologique sur l'environnement du travail» et «les exigences de l'économie verte pour assurer les opportunités de travail».

La rencontre sera l'occasion, pour Tir, de discuter avec le directeur général de l'OAT, qui est un partenaire et un accompagnateur de la Fondation de la Ligue arabe des Conseils économiques et sociaux et instances similaires, de la tenue de la prochaine Assemblée générale de la Ligue, prévue les 22 et 23 novembre prochains à Alger.

Le conseil d'administration de la Ligue arabe des Conseils économiques et sociaux, de l'environnement et instances similaires, avait tenu le 22 juin dernier, une réunion, par visioconférence, avec la participation de l'Algérie, de la Jordanie, de la Palestine, du Maroc et du Soudan, en présence du directeur général de l'OAT.

La proposition d'organiser la prochaine réunion de l'Assemblée générale de la Ligue, à Alger, a été approuvée à l'unanimité par les participants à cette rencontre, consacrée à la révision des textes réglementaires et du fonctionnement de la Ligue, ainsi qu'à l'établissement de sa feuille de route.