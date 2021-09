L'énorme poids de la valeur de la Cour suprême, est tombé au début du mois de septembre 2021, avec la nomination de Tahar Mamouni, comme nouveau premier président de la Cour suprême. Venu remplacer Abderrachid Tabi, nouvellement nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mamouni, se veut être l'homme de la continuité, puisqu'il a travaillé avec le frais ministre, quand ce dernier, présidait, il y a moins de 2 mois, aux destinées de ce véritable «ring» de la pratique du droit, qu'est la «Suprême»! Tahar Mamouni, cet expérimenté magistrat, sait à quoi s'en tenir puisqu'il a déjà une planche de travail toute prête, à être exploitée, vu que Tabi avait déjà entamé un sacré boulot de «nettoyage» physique et moral, des us et des traditions internes, dont une s'était avérée néfaste au renom de la magistrature. Abderrachid Tabi, l'ex-premier président de la Cour suprême, n'avait-il pas surpris, il y a plus d'une année à l'intérieur des bureaux, de véritables «supérettes» où l'on trouvait de tout! Un scandale que le premier président d'alors, avait su éloigner par des mesures pratiques, sans écorcher les «vendeurs et acheteurs des galeries, nouveau style!» Les travaux reprirent pour retrouver la vitesse de croisière, des méritoires efforts des vrais et authentiques magistrats, qui avaient fait leur, la réussite de l'indépendance de la justice, cet imprenable et indomptable concept, que certains voudraient voir encore à l'état de projet! Les jeunes qui arrivent en force, savent,désormais, à quoi s'en tenir, surtout qu'ils ont appris avec un réel plaisir, la volonté de la chancellerie d'en finir avec les quelques dizaines de magistrats ripoux, sur plus de 7000 magistrats que compte la magistrature!