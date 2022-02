Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des efforts considérables, les éléments de l'ANP ont réussi à désarmer deux terroristes dans la région de Tamanrasset.

Le ministère de la Défense nationale qui confirme cette information dans un communiqué transmis à notre rédaction, souligne à ce propos que «dans le cadre des efforts de l'Armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste et grâce à la vigilance des services de sécurité compétents, les terroristes dénommés «El-Toudji Brahim» et «Arbi Ladmi Mohamed», se sont rendus, dimanche aux autorités militaires à Tamanrasset au niveau de la 6e Région militaire». La même source révèle que les deux terroristes ayant rallié les groupes criminels en 2012 «activaient dans la région de Sahel», ajoutant qu'ils avaient en leur possession «un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type MAS-32, ainsi que deux chargeurs de munition et 32 balles». Dans son communiqué le MDN indique que «cette opération réitère la détermination de l'Armée nationale populaire à lutter contre le terrorisme et toute forme de criminalité, ainsi que les efforts consentis, sur le terrain, par nos Forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l'ensemble du territoire national».