Après plusieurs reports, la structure hôtelière reprendra du service à la fin de l'année en cours, si tout va bien. a priori, tout va pour le mieux concernant ce chantier qui n'a que trop duré. En effet, après un retard de plus de trois ans, les travaux de réhabilitation de l'hôtel international Seybouse touchent à leur fin.

En phase de retouches, l'emblématique hôtel Plaza d'Annaba sera prêt à recevoir les équipes et les délégations participantes au CHAN 2023. Fermée depuis 2017, la structure hôtelière flambant neuf répond, aujourd'hui, aux normes internationales et est susceptible de recevoir des événements de dimension internationale. En attendant sa réception dans les semaines à venir, soit à la fin de 2022 ou au début de 2023, ledit établissement hôtelier a subi une grande opération de réhabilitation et de modernisation. Située en plein centre-ville, la structure a fait l'objet d'un lifting nécessitant un investissement financier de 7, 2 milliards de DA, soit 80% de l'enveloppe de 9,6 milliards de DA retenus pour la réhabilitation de l'établissement en question, ainsi que pour celle des hôtels El Mountazah, de Seraïdi et El Mordjane, d'El Tarf. Les travaux de rénovation et de transformation ont touché toutes les parties et les espaces de l'hôtel. Avec désormais une capacité d'accueil de 500 lits, une salle de conférences de 400 places, une salle des fêtes d'une contenance de 396 personnes et plusieurs autres salles de réunion et de séminaires de 100 places chacune, l'hôtel international Seybouse va retrouver sa place sur le podium des hôtels à Annaba.

S'agissant de la gestion de cette structure, il est à noter qu' un appel d'offres a été lancé et a connu une forte participation, notamment de grandes entreprises internationales, de firmes mondiales leaders dans le domaine et qui ont fait leurs preuves après le succès du Marriott et du Sheraton dans leur gestion de l'hôtellerie. Ainsi, avec la réouverture, très prochainement, de l'hôtel international Seybouse, c'est tout le parc hôtelier de la wilaya d'Annaba qui va être renforcé en matière de capacité d'accueil. Au-delà, c'est également, la relance du tourisme d'affaires.