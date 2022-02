Un drame qui rapproche! La tragédie vécue par le petit Rayan, au Maroc, a engendré une vague de solidarité en... Algérie. Pendant 5 jours, les Algériens étaient obsédés par le sort de cet enfant de 5 ans tombé dans un puits. Sur la Toile, dans la rue, on ne parle que de cette histoire, reléguant au second plan la quatrième vague de la Covid-19. Les yeux de l'Algérie étaient rivés sur le Maroc, plus exactement sur le petit village du petit.

Nos compatriotes ont suivi minute par minute l'avancée de l'opération de sauvetage. Ils vibrent à chaque fois qu'une «bribe» d'information venait de l'autre côté de la frontière Ouest. Les «annonces», jeudi dernier, de son sauvetage ont réjoui tout le pays, avant qu'il ne retombe dans sa tristesse après s'être rendu compte qu'il s'agissait de «fake news». « Je n'ai pas dormi depuis mercredi dernier. Cette catastrophe m'obsède. Dès que je ferme les yeux, je vois ce petit. J'espère qu'il s'en sortira sain et sauf», affirme Lydia, une jeune maman, traumatisée par cette histoire. «Je prie chaque jour Dieu pour que son cauchemar se termine», assure-t-elle les larmes aux yeux.

Elle n'est pas la seule à implorer le Créateur pour qu'il sauve ce petit ange. Vendredi, lors de la prière de la djoumouaâ, beaucoup en ont profité pour faire des «douaâ» pour Rayane. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des groupes de fidèles prier pour le petit. Les Algériens ont également exprimé leur solidarité envers leurs frères marocains. Sur Facebook, ils ont pris d'assaut les pages les plus connues de l'autre côté de la frontière. «Nous sommes avec vous, Rayane est notre petit frère à tous», est par exemple un message publié par des Algériens sur des pages marocaines.

Ou encore: «Toutes ma compassion et ma solidarité à nos amis marocains qui s'efforcent de porter secours au petit Rayane», Ils sont accompagnés par le hashtag «#Qu'Allah sauve le petit Rayane». Certains se sont même proposés pour venir à son secours, en prenant l'avion jusqu'au Maroc après plusieurs escales, du fait de la fermeture des frontières et de l'arrêt des vols entre les deux pays. «Je veux être avec vous. Si ma présence est utile, je prends l'avion maintenant», écrit un blogueur algérien connu, à l'un de ses «collègues» marocain sur sa page officielle facebook.

D'autres ont lancé des «cagnottes» en ligne pour venir en aide à la famille du petit. «On sait que les Marocains se sont, eux également, mobilisés pour le petit, mais on aspire nous aussi à apporter une petite contribution afin d'exprimer notre soutien aux Marocains en général et à ce petit en particulier», assure Issam, initiateur de l'une de ces actions. Bien évidemment, les mouches électroniques du «Makhzen» ont tenté de couper cet élan de solidarité et de fraternité. Ils ont essayé de noyer cette belle image par des messages haineux envers tout ce qui est algérien. Fort heureusement, le peuple marocain n'est pas tombé dans le piège. La majorité des commentaires ou des réponses étaient des remerciements pour «nos frères et soeurs algériens», suivis de «douaâ» pour le petit.

«Vous avez, encore une fois, montré que vous étiez nos vrais frères, que vous êtes les seuls que l'on trouve avec nous dans la difficulté et les drames, malgré les tensions diplomatiques», écrit une jeune Marocaine.

Marocains et Algériens lui donnent une nouvelle leçon d'unité maghrébine.