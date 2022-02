«Tu es la goutte, tu es la vie», c'est avec ce slogan très significatif que la radio locale de la wilaya d'Annaba a lancé, hier mercredi, une vaste campagne du don de sang. Avec un protocole sanitaire rigoureux, le camion de transfusion sanguine a élu stationnement dans la cour de la radio, avec une équipe médicale qualifiée. Premiers à faire don de leur sang, la directrice de la radio, Souad Madjri, la cheffe de programmation et de production, Amel Zerkaoui, et Riad Kenef, chef du service des informations, ont donné l'exemple, suivis d'autres journalistes.

La campagne a, dès les premières heures, donné lieu à un important flux de donneurs. Des appels à don de sang ont été lancés en continu sur le ondes de la radio locale à l'ensemble des habitants, les associations et les professionnels de tous secteurs confondus, administrateurs, commerçants et taxieurs entre autres. Ces derniers ont répondu favorablement en affluant en grand nombre vers le camion de la transfusion sanguine. Des appels ont également été lancés aux élus et aux présidents de partis et leurs adhérents afin de donner son vrai sens à ce geste humanitaire. Au-delà, la radio locale d'Annaba a réservé une demi-journée à la sensibilisation quant à l'importance d'une goutte de sang. «Une goutte de sang est aussi importante qu'une goutte d'eau» a soutenu l'ensemble du staff de la radio d'Annaba. L'action de proximité qu'effectue l'ensemble des journalistes de la radio d'Annaba, a créé un pont de valeurs hautement humanitaires. Avec son caractère de citoyenneté, l'équipe de la radio locale d'Annaba est parvenue à relever un réel défi en prouvant son rôle de média citoyen. Il est à souligner que, depuis l'avènement de la pandémie du Coronavirus, le nombre des donneurs de sang a fortement régressé. La crainte de la contamination à la Covid-19 est le premier facteur de la régression du processus, notamment parmi les habitués, dont le nombre se situe entre 8 et 10 do neurs/jour. Même constat dans les mosquées où les donneurs sont devenus de plus en plus rares. Cette faible affluence des donneurs de sang a fortement impacté la banque de sang dans la wilaya.

Au terme de cette régression, Annaba enregistre depuis 2019 et 2022 un taux de 13% avec 19400 sacs annuels. Insuffisant.