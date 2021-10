Prenez n'importe quel jeune avocat d'Alger, et demandez-lui s'il connaît le membre du Conseil de l'ordre d'Alger! Il vous répondra instantanément, avec un très beau sourire gros comme ça, que, pardi, comment oublier El Ousted Ami Hassan? Celui qui ne connaît pas le sportif, disponible buteur, fair-play de la fameuse équipe de foot des avocats d'Alger, Me Med Hassan Baghdadi, devrait faire un tour quotidien au Palais de justice, de , «Sidi M'hamed-Alger», où le vieux conseil est presque de permanence, prêt à tendre la main à un jeune avocat empêtré dans un problème professionnel, d'où la jeune «robe noire», ne peut s'en dégager! Oui, les qualités humaines de cet avocat qui traîne derrière lui, plus de 40 années judiciaires, font, que beaucoup de conseils voient en lui, le futur bâtonnier d'Alger! Oh, bien sûr, il y a des concurrents prêts à le défier, Me Amine Benkraouda, qui sera observateur, avec son légendaire franc-sourire, qui inspire le respect des anciens cnfrères, tels Me Miloud Brahimi, Mohamed, Me Saïd Handjar, Me Salem, Me Moenès Lakhdhari, Me Kamel Alleg, Me Khamis Zéraia, Me Badereddine Mouloudji, Kamel Maâchou et autres Me Khaled Bergueul, ou encore, comme ces satanés Me Saddek Chaib, Me Chérif Lakhlef, ce coureur de fond, qui court derrière le poste tant envié de bâtonnier, depuis des lustres...

Me Kamel Mesbah, un jeune qui n'aime pas du tout le sprint, car il veut arriver à bon port et à temps pour l'emporter, au final! C'est de bonne guerre! Le jeu en vaut la chandelle car l'avocat estime qu'il est temps pour les confrères ayant passé 4 ou 5 mandats de laisser la place aux jeunes, afin d'être aux côtés des artisans du nouvel édifice de la justice en construction, qui n'est autre que cette fameuse et néanmoins imprenable indépendance de la justice, qui doit impérativement être soutenue par la seule volonté politique! Me Mostefa Bouchachi, par exemple, vous dira que rien ne fonctionnera, normalement sans une réelle démocratie!

Me Abdelghani Badi, Me Mokrane Ait Larbi, Me M'Hamed Yahia Messaoud, Me Bachir Bourouche, ,Me Adnane Sassi, Me Hani Dayni, Me Ahmed Ammi, Me Sid Ali Ghanmi, Me Med Kadri, Me Akila Teldja-Drif, Me Sara Zaimeche, de Me Amira Benalia, Me Amina Alia, Me Me Saïd Dadache, Me Khalil Abbas, Me Tahar Boukhari, Me Malika Tadjine, vous assurerons que la démarche suivie par les confrères doit être renforcée par un attachement aux idéaux de la liberté, tels que voulus par les marches qui ont suivi le 22 février 2019! «Un coup de jeune ne ferait de mal à personne!» marmonnent Me Med Zerrouki et Me Reda Lakhal, rencontrés à «El Djamila ex-La Madrague» à AÎn Bénian (Alger) où ils coulent des jours paisibles dans une atmosphère encore étouffante, ce 30 septembre 2021!