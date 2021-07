Vainement! Entre-temps, le bâtonnat continuait sa concertation et les premières mesures commençaient à sortir pour calmer un tant soit peu les esprits qui ne le seront pas le mercredi.

La tension montait, alors que le procureur de la République de Dar El Beida, tenait bon, durant toutes les journées de jeudi et vendredi.

Jeudi, les magistrats durent entrer au tribunal de Dar El Beida, à pied car le portail principal état bloqué par les voitures des conseils en pleine ire! Sur ce, une réunion a eu lieu entre le président de la cour d'Alger et le syndicat: ils ressortaient avec des propositions cahin-caha!

La voiture fut finalement restituée à son avocat. Le climat baissa d'intensité. On décida, côté avocats dépassés par les évènements! poursuivre la résistance. Côté magistrature, la fermeté prévalait: «C'est une question de souveraineté!» lancera un magistrat qui a déploré cette triste situation car sa moitié était... avocate!

D'autres infos nous parvenaient de temps à autre. Tout retourné par la grave tournure prise, Me Fayçal Benabdelmalek est tout simplement déçu par l'attitude des magistrats de Dar El Beida! Il com-prend tout: comme par exemple, le boycott par la corporation des «robes noires» du tribunal de Dar El Beida, dès dimanche 4 juillet 2021, en attendant de voir après les fêtes de l'indépendance et de la jeunesse!

L'évolution des évènements est aussi à surveiller. Une marche avait été aussi peut-être prévue, aujourd'hui, mardi, 4 juillet 2021, si les choses n'avanceraient guère, après la conférence de presse donnée par le bâtonnier, Abdelmadjid Silini.

Pour avoir une idée sur le sérieux des membres du Conseil de l'ordre d'Alger, notons qu'ils étaient encore en concertation, le jeudi 1er juillet 17h30 et qu'il nous était impossible d'obtenir la moindre info, sur les résultats des houleux pourparlers engagés entre des responsables et le bâtonnier Silini. Il était pratiquement impossible pour les «robes noires» d'avoir une position commune. Il fallait pour la vieille garde de cravacher dur afin de refroidir les ardeurs juvéniles qui ne voulaient rien savoir quant à la position à avoir en ce début juillet 2021. On voulait casser la baraque, carrément, afin d'obtenir du ministère plus de respect! Les jeunes voulaient aller plus loin: la rupture, et advienne que pourra!C'est sérieux et attention; le lait est sur le feu! Feu le rouquin Me Foudil Benaki disait, en guise d'humour, en 2000: «Quand deux robes noires se poursuivent, la troisième n'a qu'à se mettre à l'abri du «fer à repasser»!