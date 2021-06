«La communication institutionnelle, réalité et perspectives». Tel est le thème principal de l'Atelier national sur la communication, s'ouvrant aujourd'hui à l'université Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem. À ce sujet, le président de l'Union nationale des journalistes et des professionnels des médias algériens, Mesbah Kadiri, a indiqué que «cet atelier regroupe des experts, des professeurs universitaires et des professionnels chargés de la communication de plusieurs établissements et administrations publics», soulignant que «le séminaire vise à mettre en exergue l'importance de la communication institutionnelle et son rôle pour contrecarrer les rumeurs et les informations mensongères, tout en mettant à la disposition des citoyens une information crédible».

Cette rencontre servira de tribune aux différents acteurs dans ce domaine, pour «faire part de leur vision sur le sujet, notamment en ce qui concerne le droit du journaliste à l'information et la relation des médias avec les établissements et les administrations publics, en plus du rôle à jouer par les chargés de communication pour transmettre le message avec clarté, à travers les médias classiques ou les nouveaux», a ajouté la même source.

Plusieurs interventions seront présentées à cette occasion, par des professeurs d'universités de Mostaganem, d'Oran, de Tébessa et du centre universitaire de Tipaza sur» la communication responsable des entreprises économiques algériennes», «la communication institutionnelle dans l'environnement numérique», «la communication et son rôle dans la construction de l'image de l'institution, approches et modes», «les mécanismes de communication institutionnelle de la planification au feed-back» et autres. Le programme de cette manifestation comprend également l'organisation d'ateliers au profit des professionnels, notamment les journalistes, les chargés de communication et les étudiants universitaires, afin de renforcer les capacités des acteurs dans le domaine de la communication institutionnelle. À Oran, les chargés de communication des directions de la Protection civile des wilayas de l'Ouest ont, du 20 au 22 juin de l'année en cours, été bénéficiaires d'une session de formation sur les techniques de communication. La rencontre a été focalisée sur «le développement et la modernisation du système et la stratégie de l'information à travers, notamment, une meilleure utilisation des outils technologiques et des réseaux sociaux». Cette session intervient «dans le cadre de la modernisation du secteur de la Protection civile, particulièrement dans le domaine de la formation spécialisée et eu égard aux missions multiples et complexes dévolues à la Protection civile, notamment la prise en charge et la réduction des différents risques et des pertes en vies humaines». Le colonel Farouk Achour a mis en exergue «l'importance et la nécessité d'une actualisation et du développement du système d'information de la direction générale de la Protection civile».

Cela permettra aux responsables de communication d'aller vers une meilleure utilisation des outils de communication et des plateformes modernes de diffusion de l'information, en particulier sur les réseaux sociaux. Pour plus d'une institution, situation oblige, les conséquences d'une diffusion massive de fausses informations via les réseaux sociaux, constatée ces derniers temps, a imposé une révision de la stratégie de communication.