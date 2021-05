L'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a, désormais, un nouveau recteur depuis jeudi dernier, qui a vu l'ancien, Smaïl Daoudi renvoyé à cause de la persistance des problèmes depuis plusieurs années. C'est Mohamed Boudi, recteur de l'université Abderrahmane Mira qui le remplace, avec une feuille de route difficile à mettre sur pied sur le terrain, au vu de l'ampleur du désastre laissé par les nombreux recteurs précédents. Le dernier, Daoudi, s'est suffi d'hériter des problèmes et de les léguer au prochain. En effet, le nouveau recteur arrive alors que l'université Mouloud- Mammeri vit au rythme des grèves et des mouvements de protestation. Parallèlement au rectorat resté fermé depuis plusieurs mois, les travailleurs organisent un mouvement de grève cyclique qui dure depuis le début de l'année. Le dernier en date est celui qui a paralysé cette enceinte jeudi dernier, à l'appel de plusieurs sections syndicales du Snapap, à l'instar de l'Union des APC, la section syndicale de la direction de la jeunesse et des sports, l'Odej, de la section syndicale du CHU Nédir-Mohamed ainsi que celle du CFPA de la daïra d'Ouacifs. Parallèlement aux travailleurs, les enseignants, toutes catégories confondues, sont également en grève à travers plusieurs départements. Au niveau du pôle universitaire de Tamda, ces derniers sont en grève à cause des mauvaises conditions de travail, notamment celles liées à l'insécurité et à l'absence de moyens pédagogiques qui leur permettront de transmettre le savoir dont ils ont la charge. La preuve de cette situation pendante est que les cours du premier semestre n'ont pas encore commencé dans la majeure partie des neuf campus dont dispose l'université de Tizi Ouzou. Une situation qui, selon les représentants syndicaux des enseignants, peut conduire à une année blanche si des solutions ne sont pas apportées de toute urgence. L'autre mission difficile qui attend le nouveau recteur est, incontestablement le rétablissement de la sécurité dans les campus et les cités. La tâche de Mohamed Boudi est d'autant plus difficile car l'université est gangrenée par des fléaux, comme la drogue et la violence, causés par des intrus qui ont accès aux campus et aux cités sans être inquiétés. Des étudiants ont été agressés au couteau, au poignard dans les campus, par des intrus. La situation a été dénoncée durant ces dernières années par les étudiants sans pour autant avoir l'appui des enseignants et des travailleurs. Ces derniers ont fini par être rattrapés par les fléaux. Des enseignants ont, en effet, été agressés ces dernières années par des intrus. Aujourd'hui donc, le nouveau recteur est appelé à apporter des solutions concrètes aux problèmes d'ordre socioprofessionnel, pédagogique mais surtout sécuritaire. Certains enseignants préconisent d'apporter en priorité des solutions à l'insécurité, avant de passer aux autres problèmes. Les étudiants sont du même avis car, expliquent-ils, l'université de Tizi Ouzou doit absolument retrouver la quiétude et la sécurité pour ensuite prétendre trouver des solutions aux problèmes socioprofessionnels des enseignants et des travailleurs.